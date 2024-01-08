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ارتفاع حصيلة قتلى زلزال اليابان

الثلوج تعيق البحث عن ناجين من زلزال اليابان
8 يناير 2024 17:59

لقي ما لا يقل عن 168 شخصا حتفهم وفُقد 323 آخرون، وفقا لحصيلة جديدة محدّثة للزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 7.6 درجة في يوم رأس السنة الميلادية الجديدة.  
بعد مرور أسبوع من وقوع زلزال كبير على الساحل الغربي لليابان، لا يزال الآلاف يعانون من انقطاع المياه والكهرباء.
كانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط 161 قتيلا جراء الزلزال.
وعرقل انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر وانهمار الثلوج وهطول الأمطار توصيل المساعدات.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، إن من الممكن إيواء 500 شخص مؤقتاً في مركز رياضي في "كانازاوا" لكنه قال إن هناك حاجة لمزيد من مراكز الإيواء. وأضاف أن الحكومة تعكف أيضا على إيجاد غرف فندقية لمن تم إجلاؤهم.
وأوضح كيشيدا يوم الجمعة أن الحكومة ستنفق 4.74 مليار ين (32.77 مليون دولار أميركي) من احتياطيات الميزانية لجهود إعادة الإعمار.
لكن ستزيد الأحوال الجوية السيئة من صعوبة عملية إعادة الإعمار ومن المتوقع هطول مزيد من الثلوج والأمطار في الأيام القادمة.
وكان زلزال يوم رأس السنة الأشد فتكا في اليابان منذ عام 2016 عندما لقي 276 شخصا حتفهم جراء زلزال ضرب منطقة "كوماموتو" في جنوب غرب البلاد. 

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المصدر: وكالات
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