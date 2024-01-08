الثلاثاء 9 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تجلي المئات من مدينة حدودية رئيسية

آثار قصف على مدينة بيلغورود
8 يناير 2024 19:08

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، أنها أجلت المئات في مدينة بيلغوورد الحدودية جراء قصف أوكراني.
ونقلت روسيا نحو 300 شخص من المدينة في أكبر عملية إجلاء من مدينة روسية كبيرة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية الحالية في فبراير 2022.
ونفّذ الجيش الأوكراني سلسلة ضربات استهدفت بيلغورود الواقعة على بعد أقل من 32 كيلومتراً عن الحدود الأوكرانية.
يقيم نحو 300 شخص قرروا المغادرة في سكن مؤقت حاليا في بلدتي «ستاري أوسكول» و«غوبكين» في منطقة «كوروتشانسكي» الأبعد عن الحدود، وفق ما أفاد  فياتشسلاف غلادكوف، حاكم منطقة  بيلغوورد.
وأضاف غلادكوف «خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تلقينا 1300 طلب لإرسال أطفال بيلغورود إلى مخيمات مدرسية بعيدا عن المدينة في مناطق أخرى».
في 30 ديسمبر الماضي، أسفر قصف أوكراني على المدينة عن مقتل 25 شخصاً، ما دفع المدارس إلى إغلاق أبوابها لمدة طويلة.

أخبار ذات صلة
بيلغورود تعرض اقتراحاً لحماية السكان من القصف
بيلغورود تمدّد عطلة المدارس بسبب القصف
المصدر: وكالات
بيلغورود
بيلجورود
إجلاء
آخر الأخبار
بيكنباور.. «وداع مرير» في «حقبة رحيل الأساطير»!
الرياضة
بيكنباور.. «وداع مرير» في «حقبة رحيل الأساطير»!
اليوم 16:30
حمدان بن محمد: حريصون على الاحتفاء بأصحاب الإنجازات ذات التأثير الإيجابي في المجتمع
علوم الدار
حمدان بن محمد: حريصون على الاحتفاء بأصحاب الإنجازات ذات التأثير الإيجابي في المجتمع
اليوم 16:24
لافتات ملتوية معلقة على طريق تضرر في زلزال الأول باليابان
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل وسط اليابان
اليوم 16:02
جابرييل أتال رئيساً للوزراء في فرنسا
الأخبار العالمية
ماكرون يعين جابرييل أتال رئيساً للوزراء
اليوم 15:38
حاكم الشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد 364 منحة دراسية لطلبة جامعتي خورفكان وكلباء
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©