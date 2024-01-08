الثلاثاء 9 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ملكة الدنمارك تظهر في آخر ارتباط رسمي قبل التنازل عن العرش

ملكة الدنمارك تستعد لآخر ظهور رسمي قبل التنازل عن العرش
8 يناير 2024 20:10

ظهرت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية، اليوم الاثنين، في آخر لقاء عام لها قبل التنازل عن العرش لنجلها يوم الأحد المقبل. 
وخلال آخر لقاء لها كملكة، استقبلت مارجريت الثانية، 80 شخصاً في قصر كريستيانسبورج اليوم الاثنين، حيث أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لها. 
ولم يعد لدى الملكة، البالغة من العمر 83 عاماً، أي ارتباطات رسمية حتى يوم الأحد المقبل، عندما تسلم نجلها ولي العهد الأمير فريدريك (55 عاماً)، العرش ليصبح الملك فريدريك العاشر.
 في كلمتها بمناسبة العام الميلادي الجديد، فجّرت الملكة مارجريت الثانية مفاجأة مثيرة دهشة مواطنيها عندما أعلنت أنها ستتنازل عن العرش بعد 52 عاماً من جلوسها عليه. 
وأرجعت السبب، بشكل أساسي، إلى خضوعها لجراحة في الظهر العام الماضي. وأشارت إلى أن الجراحة دفعتها للتفكير بشأن مستقبلها كملكة. 
وخلال فترة التعافي، ألغت الملكة العديد من المواعيد أو مثلها فيها نجلها ولي العهد الأمير فريدريك وزوجته الأميرة ماري (51 عاماً).
 ويحضر نجلها الأكبر بالفعل المواعيد التي اعتادت الملكة حضورها بنفسها. كما تم مؤخراً تفويض الأمير كريستيان (18 عاماً)، وهو النجل الأكبر للأمير فريدريك، بشكل رسمي بتمثيل الملكة. 

أخبار ذات صلة
منتخب اليد إلى البحرين للمشاركة في «الآسيوية»
الدنمارك تعلن موعد تسليم أوكرانيا مقاتلات متطورة
المصدر: د ب أ
الدنمارك
مارغريت الثانية
آخر الأخبار
بيكنباور.. «وداع مرير» في «حقبة رحيل الأساطير»!
الرياضة
بيكنباور.. «وداع مرير» في «حقبة رحيل الأساطير»!
اليوم 16:30
حمدان بن محمد: حريصون على الاحتفاء بأصحاب الإنجازات ذات التأثير الإيجابي في المجتمع
علوم الدار
حمدان بن محمد: حريصون على الاحتفاء بأصحاب الإنجازات ذات التأثير الإيجابي في المجتمع
اليوم 16:24
لافتات ملتوية معلقة على طريق تضرر في زلزال الأول باليابان
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل وسط اليابان
اليوم 16:02
جابرييل أتال رئيساً للوزراء في فرنسا
الأخبار العالمية
ماكرون يعين جابرييل أتال رئيساً للوزراء
اليوم 15:38
حاكم الشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد 364 منحة دراسية لطلبة جامعتي خورفكان وكلباء
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©