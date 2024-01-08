ملكة الدنمارك تظهر في آخر ارتباط رسمي قبل التنازل عن العرش

ظهرت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية، اليوم الاثنين، في آخر لقاء عام لها قبل التنازل عن العرش لنجلها يوم الأحد المقبل.

وخلال آخر لقاء لها كملكة، استقبلت مارجريت الثانية، 80 شخصاً في قصر كريستيانسبورج اليوم الاثنين، حيث أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لها.

ولم يعد لدى الملكة، البالغة من العمر 83 عاماً، أي ارتباطات رسمية حتى يوم الأحد المقبل، عندما تسلم نجلها ولي العهد الأمير فريدريك (55 عاماً)، العرش ليصبح الملك فريدريك العاشر.

في كلمتها بمناسبة العام الميلادي الجديد، فجّرت الملكة مارجريت الثانية مفاجأة مثيرة دهشة مواطنيها عندما أعلنت أنها ستتنازل عن العرش بعد 52 عاماً من جلوسها عليه.

وأرجعت السبب، بشكل أساسي، إلى خضوعها لجراحة في الظهر العام الماضي. وأشارت إلى أن الجراحة دفعتها للتفكير بشأن مستقبلها كملكة.

وخلال فترة التعافي، ألغت الملكة العديد من المواعيد أو مثلها فيها نجلها ولي العهد الأمير فريدريك وزوجته الأميرة ماري (51 عاماً).

ويحضر نجلها الأكبر بالفعل المواعيد التي اعتادت الملكة حضورها بنفسها. كما تم مؤخراً تفويض الأمير كريستيان (18 عاماً)، وهو النجل الأكبر للأمير فريدريك، بشكل رسمي بتمثيل الملكة.