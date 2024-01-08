رئيسة الوزراء الفرنسية تقدّم استقالتها

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الاثنين، أن رئيسة الوزراء إليزابيت بورن تقدمت باستقالتها إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.وأضاف الإليزيه أن بورن ستتولى تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس ماكرون إلى إعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة باريس هذا الصيف.

وأثار ماكرون تكهنات حول إجراء تعديل حكومي في ديسمبر من خلال الوعد بمبادرة سياسية جديدة.

خلال فترة توليها رئاسة الوزراء مدة عشرين شهراً، نفذت بورن تعديلا لنظام التقاعد وقانون الهجرة الذي أقر في ديسمبر الماضي وأدى إلى بروز انقسامات داخل معسكر ماكرون. حيث صوت بعض النواب المؤيدين للرئيس ماكرون ضد هذا القانون.

وعينت بورن في رئاسة الوزراء، منذ منتصف 2022، بعيد فوز ماكرون بولاية رئاسية ثانية.