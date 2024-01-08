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تراجع صادرات أوكرانيا من الحبوب 18%

أرشيفية
9 يناير 2024 01:18

كييف (وكالات) 

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أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الزراعة الأوكرانية تراجع إجمالي صادرات أوكرانيا من الحبوب بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 19.4 مليون طن في الموسم الذي بدأ في مطلع يوليو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 
كما أظهرت البيانات تراجع إجمالي صادرات القمح بنحو 9% على أساس سنوي لتصل إلى  7.8 مليون طن، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. 
وتراجع إجمالي صادرات الشعير بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 1.2 مليون طن، في حين تراجع إجمالي صادرات الذرة بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 10.3
مليون طن. 
وقال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن ممر الشحن في البحر الأسود الذي أنشأته أوكرانيا في أغسطس الماضي عزز صادرات المنتجات الزراعية الأوكرانية. وقال كوبراكوف «تم تصدير نحو 15 مليون طن من السلع عبر الممر الأوكراني خلال 5 أشهر، منها 10 ملايين من المنتجات الزراعية».  وأضاف كوبراكوف أنه تم تجهيز 469 سفينة للتحميل، وأكدت 83 سفينة جاهزيتها لدخول الموانئ وتصدير 2.4 مليون طن من السلع.

أوكرانيا
الحبوب
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