الأمم المتحدة: 23 مليون أفغاني بحاجة لمساعدات عاجلة

نيويورك (الاتحاد)

أعلنت تقارير من وكالات الأمم المتحدة أن أكثر من 23.7 مليون شخص في أفغانستان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، فيما يواجه 15.8 مليون انعدام الأمن الغذائي.

وذكر برنامَج الأغذية العالمي للأمم المتحدة أنه قدم أكثر من 350 ألف طن متري من المساعدات الغذائية لشعب أفغانستان في عام 2023.

ويأتي هذا في وقت تتصارع فيه أفغانستان مع الفقر والبطالة، إلى جانب وقوع الزلازل الأخيرة في إقليم هيرات والعودة القسرية للمهاجرين من البلدان المجاورة، وخاصة باكستان، مما يزيد من تفاقم احتياجات الشعب الأفغاني.

إلى ذلك، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إن ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من باكستان خلال الأيام والأسابيع الماضية أثر في 1.3 مليون مواطن أفغاني، وعمّق أزمة العائدين داخل معظم المنافذ الحدودية مع باكستان.