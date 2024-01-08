باكستان.. قتلى وجرحى من رجال الأمن بتفجير إرهابي

إسلام آباد (وكالات)

أعلنت الشرطة الباكستانية أمس، مقتل 5 من رجال الشرطة وإصابة 22 آخرين في تفجير استهدف مركبة للشرطة في إقليم «خيبر بوختونخوا» شمال باكستان. وقال مسؤول الشرطة في «خيبر بوختونخوا» كاشف ذوالفقار في بيان، إن رجال الشرطة كانوا في طريقهم لتأمين حملة تطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها الحكومة في الإقليم عند وقوع التفجير في منطقة «ماموند» بمقاطعة «باجور» القبلية في الإقليم.

من جانبه أكد الطبيب المسؤول بالمستشفى الحكومي في «باجور» أن 12 من المصابين يتلقون العلاج في مستشفى المقاطعة فيما تم نقل العشرة الآخرين الذين أصيبوا بجروح أكثر خطورة إلى منشأة طبية في «بيشاور» عاصمة الإقليم لتلقي العلاج، مشيراً إلى تعليق حملة تطعيم شلل الأطفال مؤقتاً بسبب الوضع الأمني غير المستقر.

وفي تعليق رسمي، ندد رئيس وزراء الحكومة المحلية المؤقتة في «خيبر بوختونخوا» أرشد حسين شاه بشدة بالتفجير وما تسبب به من سقوط ضحايا في صفوف رجال الأمن موجها السلطات في «باجور» لتقديم الدعم اللازم لرجال الأمن هناك.