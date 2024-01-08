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النيجر تعلن تأجيل المفاوضات مع «إيكواس»

رؤساء أركان الدفاع من دول «الإيكواس» أثناء تداولهم في أبوجا (أرشيفية)
9 يناير 2024 01:18

نيامي (وكالات) 

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أعلن رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين، تأجيل الحوار الذي كان من المقرر أن يبدأ في العاشر من الشهر الجاري مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» إلى حين تنظيم منتدى الحوار الوطني الداخلي. 
وقال زين في تصريح صحفي أمس الأول، إنه «اتفق مع ممثلي إيكواس على تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً بدايته غداً الأربعاء إلى تاريخ 25 يناير الجاري، لإتاحة الوقت للمجلس العسكري لتنظيم منتدى الحوار الوطني الذي سيتم على ضوئه تحديد مدة الفترة الانتقالية في البلاد». 
وأوضح أنه «تمت برمجة المفاوضات مع مبعوثي (إيكواس) يوم العاشر من يناير الجاري وهذا ما تم التوصل إليه خلال المناقشات الأولية، لكننا طلبنا منهم تأجيل المشاورات إلى حين الانتهاء من عقد حوار وطني في النيجر يتم بعده مباشرة الانطلاق في المفاوضات». 
وكشف زين، أن «المجلس العسكري قام بتحديد جدول أعمال تلك المشاورات» مؤكداً أنه «تم الاتفاق على التفاوض حول تحديد مدة الفترة الانتقالية والمهام التي يتعين إنجازها قبل تنظيم الانتخابات المحتملة». 
وكان رئيس وزراء النيجر أطلق الثلاثاء الماضي المشاورات الإقليمية من مدينة «أغاديس» شمالي البلاد وقال إنها ستمتد إلى ثماني مناطق على أن تختتم بتنظيم الحوار الوطني الشامل الذي سيسمح بتحديد مدة الفترة الانتقالية. يذكر أن مجموعة «إيكواس» كانت أعلنت في ختام دورتها الـ 64 المنعقدة بالعاصمة النيجيرية «أبوجا» منتصف ديسمبر الماضي تشكيل لجنة مكونة من رؤساء «توغو وسيراليون وبنين» للتواصل مع المجلس العسكري في النيجر بهدف الاتفاق على تحديد فترة انتقالية قصيرة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. 
وأكد البيان الختامي الذي أصدرته قمة أبوجا أن التخفيف التدريجي للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها «الإيكواس» على النيجر سيكون مرهوناً بنتائج محادثات لجنة رؤساء الدول الثلاث مع المجلس العسكري، مشدداً على ضرورة التزام المجلس العسكري بنتائج المحادثات مع لجنة رؤساء الدول وإلا «فسيتم الإبقاء على العقوبات وهو ما يتضمن إمكانية استخدام القوة». 
من جهته أكد رئيس مفوضية الإيكواس علي توراي في تصريح صحفي أن المنظمة اشترطت خلال قمتها 64 ضرورة إقرار فترة انتقالية قصيرة قبل عودة المدنيين للسلطة مقابل تخفيف العقوبات على النيجر». 
وأعلنت الرئاسة النيجرية في 26 يوليو الماضي قيام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس محمد بازوم رفقة عائلته بداخل القصر الرئاسي فيما أعلن قائد الانقلاب اللواء عبدالرحمن تشياني عزل الرئيس وقيادة المجلس العسكري الانتقالي.

النيجر
إيكواس
علي محمد الأمين زين
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