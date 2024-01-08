رصد زوارق «حوثية» مفخخة بسواحل الحديدة

عدن (الاتحاد)

رصدت وحدات الاستطلاع في القوات اليمنية المشتركة بمحور الحديدة، تحركات مكثفة لجماعة الحوثي مستخدمة زوارق مفخخة في قنوات بحرية شقتها الجماعة في سواحل مديرية التحيتا- جنوب الحديدة- لاستهداف الملاحة الدولية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة بأن تحركات الحوثي، الساعات الماضية، شملت إدخال زوارق صغيرة يُعتقد أنها مفخخة إلى قناتين بحريتين شقتهما في منطقتي الفازة والمجيلس.

ولفت إلى أن طول القناة يبلغ 210 أمتار وبعرض 20 متراً وعمق 10 أمتار من البحر إلى وسط مزارع النخيل الكثيفة، مضيفاً أن جماعة الحوثي نشرت سياجاً أمنياً يمنع أهالي المنطقتين المشار إليهما من الاقتراب من القناتين، ومنعتهم من العمل في مزارعهم.

وكانت جماعة الحوثي حولت أكبر مركز للإنزال السمكي- جنوب الحديدة- إلى مقر لما تسميها «القوات البحرية»، ومنعت الصيادين من مزاولة أعمالهم.

وفي السياق، ذكرت هيئة التجارة البحرية البريطانية، أن سفينة تجارية بريطانية نجت من محاولة قرصنة من قِبل قاربين صغيرين في جنوب البحر الأحمر، حيث تنشط عملية القرصنة الحوثية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أمس، أن القاربين حاما حول السفينة، من دون ملاحظة أي أسلحة على متنهما، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير ولم يصابوا بأي إصابات.