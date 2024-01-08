51 % قفزة بطلبات اللجوء إلى ألمانيا في 2023

برلين (وكالات)

أفادت بيانات رسمية صدرت، أمس، أن ألمانيا شهدت زيادة بنحو النصف في طلبات اللجوء العام الماضي مما يزيد الضغط على الحكومة للوفاء بوعودها للحد من الهجرة غير الشرعية. وقال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا إنه تم تسجيل 351 ألفاً و915 طلب لجوء في ألمانيا عام 2023 بزيادة 51 % مقارنة بالعام السابق.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في بيان «أرقام اللجوء لعام 2023 تظهر أنه يجب علينا مواصلة مسارنا باستمرار للحد من الهجرة غير الشرعية». وفي الأشهر القليلة الماضية أعلنت فيزر ضوابط مؤقتة للشرطة على حدود ألمانيا، بينما تعمل أيضاً على إبرام اتفاقيات بشأن الهجرة مع الدول الشريكة في محاولة لتسريع عمليات الترحيل.

وفي بيانها، أشادت الوزيرة بالاتفاق الأخير لإصلاح سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، والذي بموجبه ستتم دراسة طلبات أولئك الذين ليس لديهم احتمال كبير للحصول على وضع الحماية على الحدود الخارجية للتكتل.