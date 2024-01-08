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اتفاق بالكونغرس الأميركي بشأن الإنفاق الاتحادي الإجمالي

رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون (رويترز)
9 يناير 2024 01:20

واشنطن (وكالات)

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أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، أمس، أن كبار زعماء الكونجرس اتفقوا على مستوى إنفاق اتحادي إجمالي يبلغ 1.6 تريليون دولار للسنة المالية 2024 بهدف تجنب إغلاق جزئي للحكومة في وقت لاحق من الشهر. وأضاف جونسون، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، في رسالة إلى المشرعين، أن المبلغ الإجمالي يشمل 886 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، و704 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وقع بالفعل على الشق الخاص بالإنفاق الدفاعي في شكل قانون الشهر الماضي من خلال مشروع قانون الإنفاق الدفاعي.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، في بيان مشترك، إن التمويل التقديري في المجال غير الدفاعي «سيحمي الأولويات الرئيسية على الصعيد المحلي مثل إعانات المحاربين القدامى والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية» من التخفيضات التي يسعى إليها بعض الجمهوريين.
وأشار البيان إلى أن الإنفاق غير الدفاعي يبلغ 772.7 مليار دولار، وهو ما يزيد بمقدار نحو 69 مليار دولار على ما ذكره جونسون.
وكان من المقرر أن يناقش الكونجرس مع الحكومة هذا الأسبوع الميعادين النهائيين المقررين في 19 يناير، والثاني من فبراير لتسوية مسألة الإنفاق الحكومي حتى سبتمبر وسط مطالبات من الجمهوريين بخفض الإنفاق التقديري للعام المالي 2024 إلى ما دون الحدود القصوى المتفق عليها في يونيو.
وكان بايدن قد اتفق في الربيع الماضي مع رئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي على إنفاق تقديري يبلغ 1.59 تريليون دولار في المجالين الدفاعي وغير الدفاعي.
وقال بايدن أمس إن الاتفاق قرب البلاد من «تجنب إغلاق حكومي دون داعٍ وحماية الأولويات الوطنية المهمة»، مضيفاً «إنه يعكس مستويات التمويل التي تفاوضت عليها مع الطرفين».

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