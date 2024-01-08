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منظمة إغاثة دولية: 10 أطفال يفقدون سيقانهم يومياً في غزة

طفلة نازحة في مخيم مؤقت بمدينة رفح (رويترز)
9 يناير 2024 01:18

لندن (وكالات)

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قالت منظمة «إنقاذ الطفولة»، إن أكثر من 10 أطفال يفقدون أحد سيقانهم أو كليهما يومياً في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب قبل ثلاثة أشهر. وجاء في بيان للمنظمة، أنه منذ 7 أكتوبر الماضي فقد أكثر من ألف طفل أحد سيقانهم أو كليهما، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف». وأشارت إلى أن معظم العمليات الجراحية التي أجريت لهؤلاء الإطفاء تمت من دون تخدير. ولفتت المنظمة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تعاني فيه المنظومة الصحية في غزة من الشلل بسبب الصراع، والنقص الكبير في عدد الأطباء وأفراد التمريض والإمدادات الطبية، مثل التخدير والمضادات الحيوية، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. وأشارت المنظمة إلى أنه في حين أن 13 مستشفى من أصل 36 في غزة لا تزال تعمل بشكل جزئي، إلا أنها تعمل على أساس جزئي ومتقطع، وتعتمد على حصولها على الوقود والإمدادات الطبية الأساسية في أي يوم. 
وقال منسق شؤون المنظمة في الأراضي الفلسطينية جيسون لي: «رأيت الأطباء والممرضات يشعرون بالعجز التام عندما يأتي الأطفال مصابين بجروح ناجمة عن الانفجارات». وتابع: «إن معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها، والأكثر من ذلك أنها غير ضرورية ويمكن تجنبها تماماً».

غزة
فلسطين
إسرائيل
الأمم المتحدة
اليونيسف
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