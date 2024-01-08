«الأونروا»: نواجه عجزاً بالغذاء والدواء بنسبة 59%

غزة (الاتحاد)

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن هناك عجزاً في الغذاء والدواء في قطاع غزة بلغ 95%، وأن ما يصل من مساعدات خارجية لا يلبي 5% من احتياجات قطاع غزة من الغذاء والدواء والمياه، مع نزوح 1.9 مليون فلسطيني عن مدنهم وقراهم ومخيماتهم في القطاع.

وأشارت «الأونروا» إلى أن هناك حالة اكتظاظ شديدة في مراكز الإيواء التابعة لها، في ظل استمرار تدفق النازحين مع استمرار القصف الإسرائيلي خاصة على مخيمات وسط قطاع غزة، لافتة النظر إلى أن 5 مراكز صحية تابعة لها تعمل من أصل 22 مركزاً، وهذا فاقم الوضع الصحي لسكان قطاع غزة، في ظل انتشار الأوبئة والأمراض والازدياد المستمر في أعداد الجرحى.

وأفادت «الأونروا» بارتفاع عدد ضحايا موظفي الوكالة منذ بدء الحرب إلى 146.

وفي سياق متصل، أعلن الأردن أمس، تسهيل إجراءات دخول 26 شاحنة مساعدات، تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، من معبر الشيخ حسين الأردني، باتجاه معبر كرم أبو سالم، ومن ثم إلى قطاع غزة.

وذكر بيان لمديرية الأمن العام الأردنية، أن «26 شاحنة تابعة للبرنامج العالمي عبرت من الأراضي الأردنية، من معبر الشيخ حسين باتجاه معبر كرم أبو سالم ومنه إلى قطاع غزة».

ولفت البيان إلى أن «الشاحنات التي توجهت إلى قطاع غزة، منها 17 شاحنة محملة بمحضرات وبمواد وبطرود غذائية و3 شاحنات تحمل معلبات وشاحنة أرز و5 شاحنات محملة بالألبسة»، وفق البيان ذاته.

وتعد قافلة الأمس، هي الثانية لبرنامج الغذاء العالمي التي يعلن عن إرسالها عن طريق البر من الأردن باتجاه غزة.

وفي 20 ديسمبر الماضي، أعلن برنامج الغذاء العالمي إيصال أول قافلة مساعدات مباشرة من الأردن إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، تتضمن 46 شاحنة تحمل 750 طناً من المساعدات الغذائية المنقذة للحياة.

إيصال المساعدات

دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، المجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة.

وأكد كاميرون في تصريح صحفي أن حكومة بلاده تعمل كل ما في وسعها لإدخال أكبر كمية ممكنة من المساعدات إلى قطاع غزة.