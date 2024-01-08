ألمانيا: بناء المستوطنات في الضفة الغربية يقوّض السلام

رام الله (الاتحاد)

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس، إن بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة يقوض السلام الدائم. وأفادت بيربوك في تصريحات أدلت بها خلال زيارة أجرتها إلى قرية «المزرعة» القبلية بالضفة الغربية: إن «البناء الاستيطاني غير القانوني يقوض السلام الدائم ويعرض حل الدولتين للخطر».

وأضافت: «إن عنف المستوطنين غالباً ما يجعل حياة الناس مستحيلة، آلاف الأشخاص لم يعودوا قادرين على الوصول إلى أراضيهم».

وبيّنت أنه من واجب إسرائيل حماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين، واتخاذ إجراءات ضد الذين يعتدون على القاطنين بشكل قانوني.

وتابعت: «ينبغي أن يكون الفلسطينيون قادرين على العيش في أمان على أراضيهم».

ولفتت إلى تعارض بناء المستوطنات في الضفة الغربية مع القانون الدولي، وقالت إن «حل الدولتين يعني أن تعيش إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة جنباً إلى جنب في سلام».

وأشارت بيربوك إلى مراقبتها من قبل طائرة درون تابعة للمستوطنين الإسرائيليين خلال زيارتها، بقولها: «يمكننا سماع صوت مسيرة تحوم فوقنا، من الواضح لكي يسمعوا ويروا ما نقوم به هنا».