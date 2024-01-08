الثلاثاء 9 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البابا فرنسيس يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان

تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على رفح (رويترز)
9 يناير 2024 01:19

الفاتيكان (وكالات)

أخبار ذات صلة
مباحثات خليجية أوروبية حول سبل إنهاء الحرب في غزة
عبدالله الثاني: لن ننعم بالاستقرار في الشرق الأوسط دون حل الدولتين

دعا البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثولوكية، أمس، إلى وقف إطلاق النار في جميع الجبهات المشتعلة حول العالم، بما في ذلك قطاع غزة ولبنان. جاء ذلك في كلمة ألقاها البابا أمام أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي، أثناء استقبالهم بمدينة روما لتبادل التهاني بحلول العام الجديد 2024، وفق ما نشره موقع «أخبار الفاتيكان». وقال البابا: «لا يسعني في هذا المقام إلا أن أعيد التأكيد على قلقي إزاء ما يحدث في إسرائيل وفلسطين».
وأضاف: «صدمنا جميعاً الهجوم الذي تعرض له السكان في إسرائيل في 7 أكتوبر  الماضي وفي الواقع أدى ذلك إلى رد فعل عسكري إسرائيلي شديد في غزة أدّى لمقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين معظمهم من المدنيين وبينهم العديد من الأطفال والفتيان والشّباب، وسبّب وضعاً إنسانياً خطيراً جداً وآلاماً لا يمكن تصورها».
وتابع: «أعيد التأكيد على ندائي إلى جميع الأطراف المعنية من أجل وقف إطلاق النّار على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن في غزة».
وطالب البابا فرنسيس بـ«حصول السّكان الفلسطينيين على المساعدات الإنسانيّة وأن تتمتّع المستشفيّات والمدارس وأماكن العبادة بكل الحماية اللازمة».
وأعرب عن أمله في أن «تجتهد الجماعة الدّوليّة بكلّ تصميم لتحقيق حلّ الدّولتين، دولة إسرائيليّة ودولة فلسطينيّة، ووضع خاص لمدينة القدس بضمانات دوليّة، لكي يتمكّن الإسرائيليّون والفلسطينيّون أخيراً من العيش في سلام وأمن»، وفق الموقع.

البابا فرنسيس
غزة
فلسطين
إسرائيل
لبنان
آخر الأخبار
بيكنباور.. «وداع مرير» في «حقبة رحيل الأساطير»!
الرياضة
بيكنباور.. «وداع مرير» في «حقبة رحيل الأساطير»!
اليوم 16:30
حمدان بن محمد: حريصون على الاحتفاء بأصحاب الإنجازات ذات التأثير الإيجابي في المجتمع
علوم الدار
حمدان بن محمد: حريصون على الاحتفاء بأصحاب الإنجازات ذات التأثير الإيجابي في المجتمع
اليوم 16:24
لافتات ملتوية معلقة على طريق تضرر في زلزال الأول باليابان
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل وسط اليابان
اليوم 16:02
جابرييل أتال رئيساً للوزراء في فرنسا
الأخبار العالمية
ماكرون يعين جابرييل أتال رئيساً للوزراء
اليوم 15:38
حاكم الشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد 364 منحة دراسية لطلبة جامعتي خورفكان وكلباء
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©