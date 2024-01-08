البابا فرنسيس يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان

الفاتيكان (وكالات)

دعا البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثولوكية، أمس، إلى وقف إطلاق النار في جميع الجبهات المشتعلة حول العالم، بما في ذلك قطاع غزة ولبنان. جاء ذلك في كلمة ألقاها البابا أمام أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي، أثناء استقبالهم بمدينة روما لتبادل التهاني بحلول العام الجديد 2024، وفق ما نشره موقع «أخبار الفاتيكان». وقال البابا: «لا يسعني في هذا المقام إلا أن أعيد التأكيد على قلقي إزاء ما يحدث في إسرائيل وفلسطين».

وأضاف: «صدمنا جميعاً الهجوم الذي تعرض له السكان في إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي وفي الواقع أدى ذلك إلى رد فعل عسكري إسرائيلي شديد في غزة أدّى لمقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين معظمهم من المدنيين وبينهم العديد من الأطفال والفتيان والشّباب، وسبّب وضعاً إنسانياً خطيراً جداً وآلاماً لا يمكن تصورها».

وتابع: «أعيد التأكيد على ندائي إلى جميع الأطراف المعنية من أجل وقف إطلاق النّار على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن في غزة».

وطالب البابا فرنسيس بـ«حصول السّكان الفلسطينيين على المساعدات الإنسانيّة وأن تتمتّع المستشفيّات والمدارس وأماكن العبادة بكل الحماية اللازمة».

وأعرب عن أمله في أن «تجتهد الجماعة الدّوليّة بكلّ تصميم لتحقيق حلّ الدّولتين، دولة إسرائيليّة ودولة فلسطينيّة، ووضع خاص لمدينة القدس بضمانات دوليّة، لكي يتمكّن الإسرائيليّون والفلسطينيّون أخيراً من العيش في سلام وأمن»، وفق الموقع.