الثلاثاء 9 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عبدالله الثاني: لن ننعم بالاستقرار في الشرق الأوسط دون حل الدولتين

مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة رفح (رويترز)
9 يناير 2024 01:20

عمّان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مباحثات خليجية أوروبية حول سبل إنهاء الحرب في غزة
تحذيرات غربية: غزة وأوكرانيا وأفريقيا.. «أزمات» تهدد استقرار العالم في 2024

جدد ملك الأردن عبدالله الثاني، أمس، مطالبته بالتوصل إلى سلام عادل للقضية الفلسطينية يقوم على أساس حل الدولتين، مؤكداً أنه «بدون ذلك سيستمر العالم في دفع ثمن باهظ لفشله في حل هذا الصراع، ولن نتمكن أبداً من أن ننعم بالسلام والاستقرار الحقيقيين في الشرق الأوسط».
وأضاف الملك عبدالله، في كلمة أمام نصب لتخليد ذكرى الإبادة الجماعية في رواندا بالعاصمة كيغالي: «نحو 30 ألفاً في غزة في عداد الشهداء والمفقودين والغالبية العظمى من النساء والأطفال. أمامنا جيل كامل من الأيتام».
وطالب بمحاربة «الخطاب اللاإنساني الذي يغذي الصراعات». 
وحذَّر من أن «بث الخوف والمعلومات المضللة في ظل غياب رد فعل دولي يقود إلى أبشع أشكال التطرف المميت».
وتساءل ملك الأردن مستنكراً: «كيف يمكن للعدوان والقصف العشوائيين أن يحققا السلام؟ كيف يمكن أن يضمنا الأمن، وهما يؤججان الكراهية؟».

عبدالله الثاني
الشرق الأوسط
الأردن
فلسطين
إسرائيل
غزة
آخر الأخبار
بيكنباور.. «وداع مرير» في «حقبة رحيل الأساطير»!
الرياضة
بيكنباور.. «وداع مرير» في «حقبة رحيل الأساطير»!
اليوم 16:30
حمدان بن محمد: حريصون على الاحتفاء بأصحاب الإنجازات ذات التأثير الإيجابي في المجتمع
علوم الدار
حمدان بن محمد: حريصون على الاحتفاء بأصحاب الإنجازات ذات التأثير الإيجابي في المجتمع
اليوم 16:24
لافتات ملتوية معلقة على طريق تضرر في زلزال الأول باليابان
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل وسط اليابان
اليوم 16:02
جابرييل أتال رئيساً للوزراء في فرنسا
الأخبار العالمية
ماكرون يعين جابرييل أتال رئيساً للوزراء
اليوم 15:38
حاكم الشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد 364 منحة دراسية لطلبة جامعتي خورفكان وكلباء
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©