ألمانيا توجه نداءً للاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا

وجه المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، نداء إلى الدول الأوروبية الأخرى بشأن دعم أوكرانيا.

ودعا شولتس الدول الأخرى في الاتحاد إلى تعزيز دعم أوكرانيا هذا العام، على غرار ما فعلته خلال السنتين الماضيتين.

في أعقاب لقائه مع لوك فريدن رئيس وزراء لوكسمبورج في برلين، قال شولتس إن «شحنات الأسلحة التي جرى التخطيط لتقديمها إلى أوكرانيا من جانب غالبية دول الاتحاد الأوروبي، ضئيلة للغاية على أي حال». وأضاف «لهذا السبب، أدعو الحلفاء في الاتحاد الأوروبي لتعزيز جهودهم لصالح أوكرانيا».

وقال شولتس إنه يجب، بحلول قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في مطلع فبراير المقبل على أقصى تقدير، أن تتوافر نظرة عامة بشأن الإسهام، الذي سيقدمه الشركاء الأوروبيون لدعم أوكرانيا في هذا العام.

وأردف «يجب على أوروبا أن تظهر أنها تقف بقوة إلى جانب أوكرانيا، إلى جانب الحرية والقانون الدولي والقيم الأوروبية».

واستطرد شولتس قائلا إن بلاده تعتبر حالياً ثاني أقوى داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن ألمانيا استعدت، بشكل مسبق هذا العام، لتوريد أسلحة ومعدات بقيمة 8 مليار يورو، بالإضافة إلى مساعدات مالية وإنسانية بمليارات اليورو لأوكرانيا. لمنه أكد أن المساهمة الألمانية وحدها لن يكفي لضمان أمن أوكرانيا.