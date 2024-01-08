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بنغلادش.. الحزب الحاكم يحقق فوزا كبيرا في انتخابات البرلمان

الشيخة حسينة تدلي بتصريح عقب فوز حزبها في انتخابات البرلمان
9 يناير 2024 00:45

أعلنت مفوضية الانتخابات في بنغلادش، الاثنين، فوز حزب رابطة عوامي، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، بأكثر من ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان في الانتخابات البرلمانية.
وأعلن منير الزمان تالوكدر، نائب أمين مفوضية الانتخابات في بنغلادش، غداة الانتخابات، أن حزب "رابطة عوامي فاز في الانتخابات".
وقال تالوكدر إن الحزب فاز بـ222 مقعدا من أصل 300 في البرلمان.
وأكدت الشيخة حسينة، الاثنين، أن الانتخابات كانت "حرة وعادلة" في أول تعليق لها بعد الفوز بالاقتراع الذي جرى الأحد.
وشددت على أن من يريد "الانتقاد يمكنه أن ينتقد".
عرفت الدولة، الثامنة في العالم من حيث التعداد السكاني (نحو 170 مليون نسمة)، نموا اقتصاديا سريعا في عهد الشيخة حسينة.
وأشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بفوز "تاريخي" لحزب رئيسة الوزراء وبـ"انتخابات ناجحة".

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فوز الحزب الحاكم في بنغلادش بالانتخابات البرلمانية
المصدر: وكالات
بنغلادش
حزب رابطة عوامي
الشيخة حسينة
انتخابات برلمانية
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