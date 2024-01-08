زعيم أقصى اليمين في هولندا يسحب مشاريع قوانين ضد الأجانب

سحب الزعيم اليميني الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز، الاثنين، ثلاثة مقترحات تشريعية استهدفت الأجانب وسط جهوده لإيجاد شركاء لتشكيل حكومة ائتلافية.

وأبلغ فيلدرز، الذي تصدر حزبه الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخريف، اللجنة التنفيذية البرلمانية بقراره سحب مشاريع القوانين.

ينظر إلى هذه الخطوة على أنها لفتة لشركائه المحتملين في الائتلاف. وسيستأنف حزب فيلدرز، الثلاثاء، المحادثات مع ثلاثة أحزاب يمينية أخرى بشأن إمكانية تشكيل حكومة.

وستكون النقاط الشائكة الرئيسية هي ابتعاد حزب فيلدرز على المساس بسيادة القانون والدستور.

يشار إلى أن الزعيم اليميني المتطرف تمكن من الفوز بشكل مفاجئ في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي.

وتعهد فيلدرز، الذي يواجه مفاوضات ائتلافية صعبة للغاية، ليلة الانتخابات بالالتزام بحدود الدستور وقال إنه يريد أن يكون "رئيس وزراء لكل الشعب الهولندي".

وكان الحزب قد قدم مشاريع القوانين الثلاثة قبل الانتخابات تماما.