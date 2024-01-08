الثلاثاء 9 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زعيم أقصى اليمين في هولندا يسحب مشاريع قوانين ضد الأجانب

خيرت فيلدز، زعيم حزب أقصى اليمين في هولندا
9 يناير 2024 01:05

سحب الزعيم اليميني الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز، الاثنين، ثلاثة مقترحات تشريعية استهدفت الأجانب وسط جهوده لإيجاد شركاء لتشكيل حكومة ائتلافية.
وأبلغ فيلدرز، الذي تصدر حزبه الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخريف، اللجنة التنفيذية البرلمانية بقراره سحب مشاريع القوانين.
ينظر إلى هذه الخطوة على أنها لفتة لشركائه المحتملين في الائتلاف. وسيستأنف حزب فيلدرز، الثلاثاء، المحادثات مع ثلاثة أحزاب يمينية أخرى بشأن إمكانية تشكيل حكومة.
وستكون النقاط الشائكة الرئيسية هي ابتعاد حزب فيلدرز على المساس بسيادة القانون والدستور. 
يشار إلى أن الزعيم اليميني المتطرف تمكن من الفوز بشكل مفاجئ في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي.
وتعهد فيلدرز، الذي يواجه مفاوضات ائتلافية صعبة للغاية، ليلة الانتخابات بالالتزام بحدود الدستور وقال إنه يريد أن يكون "رئيس وزراء لكل الشعب الهولندي".
وكان الحزب قد قدم مشاريع القوانين الثلاثة قبل الانتخابات تماما. 

أخبار ذات صلة
بريطانيا تسجن شخصين حضا على العنف ضد الأقليات
المصدر: د ب أ
خيرت فيلدرز
اليمين المتطرف
آخر الأخبار
بيكنباور.. «وداع مرير» في «حقبة رحيل الأساطير»!
الرياضة
بيكنباور.. «وداع مرير» في «حقبة رحيل الأساطير»!
اليوم 16:30
حمدان بن محمد: حريصون على الاحتفاء بأصحاب الإنجازات ذات التأثير الإيجابي في المجتمع
علوم الدار
حمدان بن محمد: حريصون على الاحتفاء بأصحاب الإنجازات ذات التأثير الإيجابي في المجتمع
اليوم 16:24
لافتات ملتوية معلقة على طريق تضرر في زلزال الأول باليابان
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل وسط اليابان
اليوم 16:02
جابرييل أتال رئيساً للوزراء في فرنسا
الأخبار العالمية
ماكرون يعين جابرييل أتال رئيساً للوزراء
اليوم 15:38
حاكم الشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد 364 منحة دراسية لطلبة جامعتي خورفكان وكلباء
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©