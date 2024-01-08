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أوكرانيا تعلن صد عشرات الهجمات

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
9 يناير 2024 01:12

قالت القوات الأوكرانية إنها صدت 9 هجمات على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، ونحو 40 هجوما في ستة قطاعات من الجبهة، الاثنين.
ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قولها، في تحديث مسائي على موقع فيسبوك، إن الجيش تعرض لـ "9 هجمات غير ناجحة، ولكن الجنود الأوكرانيين يواصلون التمسك بمواقعهم".
وأشارت الهيئة إلى وقوع 55 اشتباكا على الجبهة خلال يوم الاثنين، وقالت إن وحدات القوات الصاروخية الأوكرانية هاجمت مستودعين روسيين للذخيرة.
وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية أنه خلال يوم الاثنين، شنت القوات الروسية 55 هجوما صاروخيا و16 ضربة جوية و16 هجوما باستخدام قاذفات صواريخ متعددة ضد مواقع القوات الأوكرانية بالإضافة إلى مدن وقرى أوكرانية. 

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