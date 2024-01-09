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اليابان تعلن عن خطوات السلامة بعد حادث التصادم بمطار طوكيو

اليابان تعلن عن خطوات السلامة بعد حادث التصادم بمطار طوكيو
9 يناير 2024 17:25

 أعلنت وزارة النقل اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن خطوات السلامة حال الطوارئ، وذلك في أعقاب حادث التصادم المميت الذي وقع لطائرة في مطار هانيدا بطوكيو، وأوضحت المعلومات التي يمكن لمراقبي الحركة الجوية تقديمها للطائرات لمنع أي سوء فهم في التواصل.

وقالت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، إنه في الحادث ، الذي وقع قبل أسبوع بين طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية وطائرة تابعة لخفر السواحل ، أخبر مراقب حركة المرور الجوي بببرج المراقبة،  طائرة خفر السواحل أنها ستكون رقم "1" لتحظى بأولوية الإقلاع ، مما أدي إلى افتراض قائد الطائرة بالخطأ أنه تم السماح له بدخول مدرج الإقلاع حيث وقع الحادث.

وبموجب خطوات الطوارئ ، لن يسمح للمراقبين الجويين بإخطار الطائرة بالرقم الموجود في طابور الإقلاع.

 حيث تم تقديم هذه المعلومات لتسهيل حركة المرور ولكنها ليست إلزامية. وستعزز المطارات عمليات المراقبة لمنع الدخول الخاطئ للمدرج من خلال تعيين موظفين للتحقق باستمرار من الشاشات التي تنبه الموظفين إذا دخلت طائرة مدرجا مخصصا بالفعل لطائرة أخرى ، حسبما أفادت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة.

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وقال وزير النقل تيتسو سايتو في مؤتمر صحفي: "مهمتنا الرئيسية هي استعادة الثقة في الطيران" ، مشيرا إلى أن وزارته تعتزم التوصل إلى اتخاذ إجراءات دائمة لمنع وقوع حوادث مماثلة مرة أخرى بعد التحقيقات في الحوادث والمناقشات التي أجرتها لجنة من الخبراء.

ووفقا لنص الاتصالات اللاسلكية الذي نشرته الوزارة، فإن المراقب الجوي ببرج المراقبة، الذي يحدد متى يمكن للطائرات دخول المدرج والإقلاع، سمح لطائرة ركاب الخطوط الجوية اليابانية بالهبوط قبل وقوع الحادث. وفي أعقاب الحادث، قال قائد طائرة خفر السواحل، الوحيد الناجي من طاقمها، إنه يعتقد أنه حصل على تصريح لدخول المدرج، حسبما أفاد خفر السواحل.

وأسفر التصادم عن مقتل خمسة أشخاص كانوا على متن طائرة بومباردييه دي أتش سي 300-8 التابعة لخفر السواحل، في حين نجا جميع الأشخاص البالغ عددهم 379 شخصا  الذين كانوا على متن طائرة الركاب، وهي إيرباص "إيه 350"،  دون أي إصابات تهدد حياتهم رغم  ألسنة اللهب المستعرة التي اجتاحت الطائرة. ووفقا للوزارة، تم بالفعل إدخال بعض إجراءات الطوارئ في مطار هانيدا.

المصدر: د ب أ
اليابان
طوكيو
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