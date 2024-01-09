ضبط شبكة إرهابية وسط الصومال

مقديشو (وكالات)

أعلنت أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية الصومالية، ضبط شبكة من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية وسط البلاد، ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أمس.

جاء ذلك في عملية أمنية جرى تنفيذها في مدينة بلدوينا بمحافظة هيران وسط البلاد.

وبحسب الوكالة، «كان عناصر الشبكة الإرهابية يسعون إلى العبور لمحافظة غلغدود عن طريق محافظة هيران التي تشهد عمليات عسكرية مكثفة للقضاء على الإرهابيين».

وأمس الأول، قدمت قيادة الجيش الوطني الصومالي مزيداً من التفاصيل حول عملية في منطقة في جنوب إقليم مدغ، في وسط الصومال، في ظل اشتباكات متواصلة بين الجيش ومقاتلي حركة «الشباب» الإرهابية.

ونفذت قوات الجيش العملية، التي كانت عبارة عن مزيج من الضربات الجوية والبرية، بالقرب من منطقة «جيح جيكا» حيث قامت حركة الشباب بحفر خنادق دفاعية.

وقال الجيش الصومالي في بيان أصدره: «إن نحو 100 مسلح قتلوا في العملية، كما تم تدمير سيارة كانت تقل عدداً من قادة حركة الشباب».

وأضاف البيان: «خلال الأيام المقبلة، ستنتهي العملية في إقليم مدغ، وسيتم إخراج جميع الإرهابيين من الأماكن التي يسيطرون عليها الآن».