الأربعاء 10 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

النيجر.. محكمة عسكرية تفرج عن نجل بازوم «مؤقتاً»

دورية شرطة في شارع بالعاصمة نيامي (أ ف ب)
10 يناير 2024 01:03

نيامي (وكالات)

أخبار ذات صلة
النيجر تعلن تأجيل المفاوضات مع «إيكواس»
النيجر تشن ضربات جوية لصد هجوم إرهابي

أعلنت محكمة عسكرية في النيجر في بيان أنها منحت محمد بازوم سالم نجل الرئيس المعزول محمد بازوم «إفراجاً مؤقتاً» من الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة نيامي أمس الأول.
وسالم «23 عاماً» محتجز في المقر الرئاسي مع والديه منذ الإطاحة بوالده خلال انقلاب عسكري في يوليو 2023.
وقوبل الانقلاب العسكري، وهو واحد من ثمانية انقلابات في غرب ووسط أفريقيا منذ عام 2020، بإدانات على نطاق واسع وعقوبات من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، وأثار دعوات واسعة النطاق للإفراج عن بازوم والعودة إلى الحكم الديمقراطي. ولم تقدم المحكمة تفاصيل عن مصير والدي سالم.
وقضت محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الشهر الماضي بأن احتجاز الأسرة تعسفي وأمرت بإعادة بازوم إلى منصبه. وقال المحامون، إن المحكمة، التي لا يمكن استئناف قراراتها، منحت المجلس العسكري شهراً واحداً ليقول كيف سينفذ الأمر.
وتم توجيه الاتهام إلى بازوم وابنه بعد انقلاب 26 يوليو. ووجهت إلى سالم تهمة التآمر لتقويض سلطة الدولة أو أمنها.
وقال محامو الأسرة في وقت سابق، إنه لم يُسمح لهم بمقابلة قاض أو إبلاغهم بأي إجراءات قانونية ضدهم.

النيجر
محمد بازوم
نيامي
آخر الأخبار
بارجة حربية تابعة للقيادة المركزية الأميركية بالبحر الأحمر (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن تكثف استعداداتها لحماية الملاحة الدولية
اليوم 01:04
الأزمة السياسية انعكست على الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اللبنانيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان.. تفاقم الأزمات يحرم الأطفال من التعليم
اليوم 01:04
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر: لا حديث عن مستقبل غزة قبل وقف إطلاق النار
اليوم 01:04
قوات الأمن النيجيرية خلال تأمين مهرجان محلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تجارة الأسلحة تشعل الأزمات في الساحل الأفريقي
اليوم 01:04
مخيم مؤقت لنازحين فلسطينيين في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
السعودية تعرب عن رفضها القاطع لتهجير سكان غزة
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©