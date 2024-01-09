النيجر.. محكمة عسكرية تفرج عن نجل بازوم «مؤقتاً»

نيامي (وكالات)

أعلنت محكمة عسكرية في النيجر في بيان أنها منحت محمد بازوم سالم نجل الرئيس المعزول محمد بازوم «إفراجاً مؤقتاً» من الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة نيامي أمس الأول.

وسالم «23 عاماً» محتجز في المقر الرئاسي مع والديه منذ الإطاحة بوالده خلال انقلاب عسكري في يوليو 2023.

وقوبل الانقلاب العسكري، وهو واحد من ثمانية انقلابات في غرب ووسط أفريقيا منذ عام 2020، بإدانات على نطاق واسع وعقوبات من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، وأثار دعوات واسعة النطاق للإفراج عن بازوم والعودة إلى الحكم الديمقراطي. ولم تقدم المحكمة تفاصيل عن مصير والدي سالم.

وقضت محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الشهر الماضي بأن احتجاز الأسرة تعسفي وأمرت بإعادة بازوم إلى منصبه. وقال المحامون، إن المحكمة، التي لا يمكن استئناف قراراتها، منحت المجلس العسكري شهراً واحداً ليقول كيف سينفذ الأمر.

وتم توجيه الاتهام إلى بازوم وابنه بعد انقلاب 26 يوليو. ووجهت إلى سالم تهمة التآمر لتقويض سلطة الدولة أو أمنها.

وقال محامو الأسرة في وقت سابق، إنه لم يُسمح لهم بمقابلة قاض أو إبلاغهم بأي إجراءات قانونية ضدهم.