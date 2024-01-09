بارزاني وقائد التحالف الدولي يؤكدان أهمية استقرار العراق

هدى جاسم (بغداد)

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، والقائد العام لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، في العراق وسوريا الجنرال جول فاول، أمس، أهمية حماية الأمن والاستقرار في العراق والإقليم. وذكرت رئاسة إقليم كردستان في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء جمع بارزاني وفاول في أربيل حيث بحثا تعاون قوات التحالف الدولي مع العراق وإقليم كردستان في مواجهة تهديدات الإرهاب والقضاء النهائي على «داعش» ومساعدة الجيش العراقي وقوات البيشمركة بالإعداد والتدريب وتقديم المشورة العسكرية والهجمات بالمسيرات على إقليم كردستان.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا أيضا ضرورة حماية قوات التحالف الدولي والبعثات الدبلوماسية في العراق واتفقا على أن استقرار العراق ضروري للمنطقة وعدم إتاحة أي فرصة لظهور الإرهاب مجددا. وأشار إلى لقاء وفد التحالف رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في وقت لاحق حيث أكدا أهمية حماية الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كردستان والتشديد على ضرورة مواصلة قوات التحالف الدولي مهامها من أجل مساعدة الجيش العراقي وقوات البيشمركة في مكافحة الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار.