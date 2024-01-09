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الصين: علاقتنا مع أميركا استقرت

وزير الخارجية الصيني وانغ يي
10 يناير 2024 01:04

بكين (وكالات) 

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رأى وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس، أن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة «استقرت» العام الماضي، فيما تعزز القوتان الاقتصاديتان الحوار لتجاوز خلافاتهما.
ويبدو أن البلدين مصممان على معاودة الحوار بعدما أوفدت واشنطن العام الماضي مسؤولين عدة كباراً إلى بكين فيما عقد لقاء بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ في سان فرانسيسكو على هامش قمة مجموعة آبيك.
وأكد وانغ يي «بفضل جهود حثيثة عاود الطرفان الحوار والتواصل، وشهدت العلاقات بين البلدين استقراراً».
وفي سياق عرضه حصيلة التحرك الصيني الدبلوماسي، أقر الوزير بأن العلاقات مع الولايات المتحدة «شهدت صعوبات» في مطلع العام 2023.
وأوضح أن بكين «عبرت بوضوح عن موقفها، وطالبت الولايات المتحدة بتغيير فهمها للصين».
يذكر أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، زارت بكين يوليو الماضي، في ثاني زيارة الى الصين يجريها مسؤول في الإدارة الأميركية في الفترة الأخيرة.  وأعلنت وزارة الخزانة حينها، أن يلين ستزور الصين لبحث ضرورة «أن يدير البلدان علاقتهما بطريقة مسؤولة، بوصفهما الاقتصادين الرائدَين في العالم».

أميركا والصين
الصين
أميركا
وانغ يي
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