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1000 بلدة أوكرانية بلا كهرباء بسبب الشتاء القاسي

سائق يزيل الثلوج من سطح شاحنته عقب موجة برد قوية ضربت أوكرانيا (رويترز)
10 يناير 2024 01:04

كييف (وكالات) 

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أعلنت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا أمس، أن الطقس الشتوي القاسي قطع الكهرباء عن أكثر من 1000 بلدة وقرية في تسع مناطق، وحثت السكان على الحفاظ على الطاقة بعد أن أضعفت الضربات الروسية الأخيرة منظومة الطاقة.
وقالت شركة أوكرنرجو إن استهلاك الكهرباء بلغ أعلى مستوياته هذا الأسبوع حيث انخفضت درجات الحرارة إلى نحو 15 درجة مئوية تحت الصفر في أجزاء كثيرة من البلاد.
وأضافت عبر تطبيق «تيليجرام»: «يستمر مستوى الاستهلاك في التنامي بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة بجميع أنحاء البلاد» مضيفة أن استهلاك الكهرباء في الصباح كان بالفعل أعلى بنسبة 5.8 % عن اليوم السابق.
وأشارت أوكرنرجو إلى أن الطقس تسبب في أضرار جسيمة لشبكات التوزيع بسبب الرياح القوية والصقيع وتكون طبقة سميكة من الجليد على المعدات، ما أدى إلى تأخير أعمال الإصلاح.
وأوضحت الشركة «في الوقت الحالي، الكهرباء كافية لتزويد جميع المستهلكين بالمنازل وللأغراض التجارية، لكن الزيادة الكبيرة في الاستهلاك تخلق حملاً إضافياً على محطات الطاقة، التي تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وتحتاج إلى زيادة توليدها بسرعة كبيرة وبشكل كبير، وهذا يمكن أن يؤدي إلى «الاضطرابات التكنولوجية».
وأضافت أن أوكرانيا اضطرت لاستيراد الكهرباء من رومانيا وسلوفاكيا المجاورتين لتتمكن من تلبية الطلب.
وذكرت أن محطات الطاقة الحرارية الأوكرانية لا تزال تتعافى من الضربات الروسية الضخمة التي وقعت في الشتاء الماضي، ولم تتمكن محطات الطاقة الشمسية من العمل بكامل طاقتها بسبب السحب الكثيفة وسوء الأحوال الجوية.
وفي السياق، تضرب موجة برد دول وسط أوروبا وشرقها، متسببةً بانقطاع التيار الكهربائي ومشاكل في قطاع النقل ببولندا.
وأطلق معهد الأرصاد الجوية البولندي الذي سبق أن رصد درجات حرارة منخفضة جداً وصلت إلى 23 درجة مئوية تحت الصفر في شمال شرق البلاد، تحذيراً من موجة برد قارس ستطال معظم المناطق، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة مرة جديدة خلال هذا الأسبوع.
وفي شمال شرق البلاد، انقطعت الكهرباء عن 2200 منزل في حين توقّفت الحافلات المدرسية عن السير.
وفي داوغافبيلس، ثاني أكبر مدن لاتفيا، انخفضت درجة الحرارة إلى 29.5 درجة مئوية تحت الصفر أمس.
وفي ليتوانيا المجاورة، حيث سجلت 28 درجة مئوية تحت الصفر في زاراساي في الغرب، توفيت امرأة السبت بسبب البرد. وسُمح لطلاب المدارس الابتدائية بالبقاء في منازلهم في معظم أنحاء البلاد.
كذلك، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في المجر، انخفاضاً في درجات الحرارة إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر خلال نهاية الأسبوع. 

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