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«الأونروا»: قطاع غزة يتحول إلى «مكان غير صالح للعيش»

عائلة فلسطينية نازحة إلى مدينة رفح (رويترز)
10 يناير 2024 01:03

غزة (الاتحاد)

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قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، إن قطاع غزة يتحول إلى «مكان غير صالح للعيش»، بعد أكثر من 3 أشهر من الحرب.
وقال المتحدث باسم «الأونروا» عدنان أبو حسنة: إن «غزة هي المكان الأسوأ على الأرض، ويتم تحويل القطاع لمكان غير صالح للعيش».
وأوضح أن «هناك 1.9 مليون نازح في مختلف مناطق قطاع غزة، منهم حوالي 1.4 مليون يتواجدون في 155 مدرسة ومركز إيواء تابعين لـ(الأونروا)».
وأضاف أبو حسنة أن «هناك 500 ألف نازح آخرين مسجلين لدى (الأونروا) تستطيع الوكالة الوصول إليهم لتقديم المساعدات».
وقال متحدث «الأونروا»: «يتم الآن دفع معظم سكان قطاع غزة إلى مدينة رفح بالقرب من الحدود المصرية، ووصل عدد سكان مدينة رفح الآن إلى 1.4 مليون نازح، وهو رقم مرشح للارتفاع خلال الساعات القادمة إلى 1.5 مليون، وليس لدى (الأونروا) القدرة لمواجهة الانهيار الحاصل».
وتابع: «يتم الدفع بالنازحين إلى هذه المنطقة التي تصل إلى حافة الانفجار، خاصة أن الأوضاع بائسة على كافة المستويات الحياتية والاجتماعية والاقتصادية وأيضاً على مستوى تقديم المساعدات».
وقال أبو حسنة: إن «(الأونروا) تعتبر الجسم الأكبر في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ورغم ذلك فإن ما تقدمه الوكالة يعتبر بسيطاً بالنسبة لحجم المساعدات التي من المفترض أن تصل».

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