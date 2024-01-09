لبنان: مستعدون للتفاوض لتحقيق استقرار طويل الأمد في الجنوب

بيروت (الاتحاد)

جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أمس، استعداد بلاده للدخول في مفاوضات من أجل تحقيق عملية استقرار طويلة الأمد في الجنوب اللبناني.

وذكر المكتب الإعلامي لميقاتي في بيان أنه أبدى خلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا رغبة لبنان في الاستقرار الدائم والحل السلمي.

وشدد ميقاتي على التزام لبنان بالقرارات الدولية وباتفاق الهدنة والقرار الدولي رقم 1701.

من جهته، نقل البيان عن المسؤول الأممي دعوته كل الأطراف إلى التهدئة ودعم الجيش اللبناني جنوبي لبنان واستمرار التعاون بينه وبين قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» بشكل وثيق.

وشارك في الاجتماع بحسب البيان المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا والقائد العام لـ«اليونيفيل» اللواء ارولدو لاثارو.