الأربعاء 10 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لبنان: مستعدون للتفاوض لتحقيق استقرار طويل الأمد في الجنوب

لبنان: مستعدون للتفاوض لتحقيق استقرار طويل الأمد في الجنوب
10 يناير 2024 01:03

بيروت (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
لبنان.. تفاقم الأزمات يحرم الأطفال من التعليم
مصر: لا حديث عن مستقبل غزة قبل وقف إطلاق النار

جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أمس، استعداد بلاده للدخول في مفاوضات من أجل تحقيق عملية استقرار طويلة الأمد في الجنوب اللبناني. 
وذكر المكتب الإعلامي لميقاتي في بيان أنه أبدى خلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا رغبة لبنان في الاستقرار الدائم والحل السلمي. 
وشدد ميقاتي على التزام لبنان بالقرارات الدولية وباتفاق الهدنة والقرار الدولي رقم 1701. 
من جهته، نقل البيان عن المسؤول الأممي دعوته كل الأطراف إلى التهدئة ودعم الجيش اللبناني جنوبي لبنان واستمرار التعاون بينه وبين قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» بشكل وثيق. 
وشارك في الاجتماع بحسب البيان المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا والقائد العام لـ«اليونيفيل» اللواء ارولدو لاثارو. 

لبنان
الجنوب اللبناني
جنوب لبنان
إسرائيل
نجيب ميقاتي
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
بارجة حربية تابعة للقيادة المركزية الأميركية بالبحر الأحمر (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن تكثف استعداداتها لحماية الملاحة الدولية
اليوم 01:04
الأزمة السياسية انعكست على الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اللبنانيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان.. تفاقم الأزمات يحرم الأطفال من التعليم
اليوم 01:04
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر: لا حديث عن مستقبل غزة قبل وقف إطلاق النار
اليوم 01:04
قوات الأمن النيجيرية خلال تأمين مهرجان محلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تجارة الأسلحة تشعل الأزمات في الساحل الأفريقي
اليوم 01:04
مخيم مؤقت لنازحين فلسطينيين في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
السعودية تعرب عن رفضها القاطع لتهجير سكان غزة
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©