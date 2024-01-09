مباحثات أميركية أممية حول تسهيل وصول المساعدات إلى شمال غزة

عواصم (الاتحاد)

بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، هاتفياً مع منسقة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، مسألة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة.

وقال متحدث وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميللر في بيان صدر عنه، إن «بلينكن وكاغ، أكدا خلال الاتصال أهمية تعزيز آلية التنسيق التي تقدم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وتسهيل المساعدات إلى شمال القطاع لضمان وصول المساعدات الإنسانية وعودة النازحين».

وأشار ميللر إلى أن بلينكن وكاغ «أكدا أيضاً على الالتزام المشترك بالوصول إلى الأشخاص غير المحميين، بما في ذلك تسهيل دخول المساعدات والسلع التجارية بسرعة إلى غزة، وزيادة استخدام المساعدات المحلية لتلبية الاحتياجات العاجلة، وزيادة التمويل للمساعدات الإنسانية».