الاتحاد الأوروبي: الحل السياسي للخلاف الإسرائيلي الفلسطيني السبيل الوحيد لمنع انتشار الحرب

بروكسل (الاتحاد)

شدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، على ضرورة إنهاء قتل المدنيين في قطاع غزة جراء استمرار الحرب.

وأوضح بوريل في تصريح أدلى به أمس، عقب إتمام زيارته إلى لبنان والسعودية أمس الأول، أنه ركز، خلال محادثاته في لبنان والسعودية، على الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة وخطر نشوب صراع إقليمي في المنطقة.

وأشار إلى أن «مئات الآلاف من الناس في غزة فقدوا منازلهم ولا يتمكنون من الحصول على الطعام، وأن ظروفهم المعيشية مروعة».

وتابع: «يجب أن تتوقف الحرب لا أن تتسع، الحل الوحيد لمنع انتشار الحرب هو البحث عن حل سياسي للخلاف الإسرائيلي الفلسطيني».

وصرح بوريل بأنه اتفق مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على مواصلة الجهود لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وشدد بوريل على أن حل الخلاف الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن يكون سياسياً وليس عسكرياً، مضيفاً: «يجب أن نوقف قتل المدنيين في غزة الآن، نحن بحاجة إلى وقف هذا العدد الكبير من الضحايا».