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الأخبار العالمية
وزير الدفاع الأميركي يعاني من السرطان
وزير الدفاع الأميركي يعاني من السرطان
10 يناير 2024 00:19
أعلن المستشفى الذي يعالج به وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنه يعاني من سرطان البروستاتا.
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