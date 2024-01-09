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وزير الدفاع الأميركي يعاني من السرطان

وزير الدفاع الأميركي يعاني من السرطان
10 يناير 2024 00:19

 أعلن المستشفى الذي يعالج به وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنه يعاني من سرطان البروستاتا.

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