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السعودية تعرب عن رفضها القاطع لتهجير سكان غزة

مخيم مؤقت لنازحين فلسطينيين في مدينة رفح (رويترز)
10 يناير 2024 01:04

الرياض (الاتحاد)

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أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها القاطع لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات. وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، أن المجلس تابع المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، معرباً «عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات». 
وقال وزير الإعلام إن «مجلس الوزراء أكد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة تجاه انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الإنساني». 
وفي سياق متصل، أكد السفير السعودي لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، أنه يريد وقفاً فورياً لإطلاق النار في قطاع غزة.
وشدد في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية أمس، على أنه «لا يوجد حل مثالي للوضع ما بعد الحرب، وأن المجتمع الدولي لم يتفق بعد على وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى ضرورة حصول ذلك أولاً. وقال إن السلطة الفلسطينية لديها الكثير من الموارد للعب دور في غزة، مؤكداً ضرورة وجود انخراط دولي أيضاً. 
وأضاف أن «طبيعة هذا الدور يجب أن تحدد بالحوار مع الفلسطينيين والمجتمع الدولي والإسرائيليين».
وشدد على أن المستوى غير المسبوق من العنف من قبل الطرفين، حيث أكثر من 80 في المئة من سكان غزة نزحوا من بيوتهم، في حين قتل أكثر من 20 ألفاً.

السعودية
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قطاع غزة
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