قتيلان بعد غرق قارب يقل مهاجرين قبالة اليونان

لقي شخصان على الأقل حتفهما عندما إنقلب قارب مهاجرين الأربعاء قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية في بحر إيجه بينما تم إنقاذ 18 آخرين، على ما ذكرت شرطة الميناء اليونانية.

وفقا للمعلومات الأولية، جنح القارب المطاطي القادم من الساحل التركي القريب على الشواطئ الصخرية في أيوس يورغيوس، شرق ليسبوس، عند حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (01:00 ت غ)، مدفوعًا برياح قوية بلغت سرعتها 75-88 كيلومترا.

وعثر خفر السواحل على 18 مهاجرا تمكنوا من النزول و"جثتين في البحر بالقرب من الساحل"، بحسب مسؤول في خفر السواحل.

وبحسب إفادات المهاجرين، كان على متن القارب 36 شخصاً.

ويجري البحث في الجزيرة عن الأشخاص الستة عشر الآخرين الذين تقول السلطات إنهم تفرقوا حال إنزالهم.

وبسبب حظر الملاحة الأربعاء في اليونان بسبب سوء الأحوال الجوية، لا تستطيع زوارق دورية خفر السواحل إجراء عمليات تفتيش في عرض البحر.



