الخميس 11 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتيلان بعد غرق قارب يقل مهاجرين قبالة اليونان

قتيلان بعد غرق قارب يقل مهاجرين قبالة اليونان
10 يناير 2024 18:16

لقي شخصان على الأقل حتفهما عندما إنقلب قارب مهاجرين الأربعاء قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية في بحر إيجه بينما تم إنقاذ 18 آخرين، على ما ذكرت شرطة الميناء اليونانية.
وفقا للمعلومات الأولية، جنح القارب المطاطي القادم من الساحل التركي القريب على الشواطئ الصخرية في أيوس يورغيوس، شرق ليسبوس، عند حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (01:00 ت غ)، مدفوعًا برياح قوية بلغت سرعتها 75-88 كيلومترا.
وعثر خفر السواحل على 18 مهاجرا تمكنوا من النزول و"جثتين في البحر بالقرب من الساحل"، بحسب مسؤول في خفر السواحل.
وبحسب إفادات المهاجرين، كان على متن القارب 36 شخصاً.

أخبار ذات صلة
اليونان: إنقاذ 18 مهاجراً قبالة جزيرة ليسبوس
منتخب اليد يخسر أمام اليونان استعداداً لـ «الآسيوية»

ويجري البحث في الجزيرة عن الأشخاص الستة عشر الآخرين الذين تقول السلطات إنهم تفرقوا حال إنزالهم.
وبسبب حظر الملاحة الأربعاء في اليونان بسبب سوء الأحوال الجوية، لا تستطيع زوارق دورية خفر السواحل إجراء عمليات تفتيش في عرض البحر.

المصدر: آ ف ب
اليونان
آخر الأخبار
الإمارات تضبط بوصلتها التنموية على «الرقم 1» عالمياً
علوم الدار
الإمارات تضبط بوصلتها التنموية على «الرقم 1» عالمياً
اليوم 12:51
كلوب يتحدث عن اللاعب «المذهل»!
الرياضة
كلوب يتحدث عن اللاعب «المذهل»!
اليوم 12:45
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي وتعيينه مديراً عاماً لدائرة الشارقة الرقمية
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي وتعيينه مديراً عاماً لدائرة الشارقة الرقمية
اليوم 12:44
تعرف على قرعة «أستراليا المفتوحة»
الرياضة
تعرف على قرعة «أستراليا المفتوحة»
اليوم 12:43
"أبوظبي الأول" يصدر أول صفقة صكوك في 2024 على مستوى العالم
اقتصاد
"أبوظبي الأول" يصدر أول صفقة صكوك في 2024 على مستوى العالم
اليوم 12:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©