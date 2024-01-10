«الأخوة الإنسانية» تفتتح مطعماً للفقراء في القاهرة

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

افتتحت مؤسسة الأخوة الإنسانية مكاناً مخصصاً للطعام للفئات الاجتماعية الأقل في القاهرة، ضمن الدور التكافلي الذي تقوم به المؤسسة الخيرية بالتعاون مع الحكومة المصرية.

وشارك في افتتاح المشروع، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج، ومستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية، الدكتور أسامة الأزهري، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية الدكتورة نيفين القباج في تصريح لـ«الاتحاد»: إن الفعاليات الخيرية والتكافلية تظهر أهمية مؤسسة «الأخوة الإنسانية» التي تُعد أحد سواعد النجاح بين منظمات المجتمع المدني داخل مصر، ودورها الريادي في دعم المحتاجين والتنسيق مع الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعي في توصيل الدعم لمستحقيه.

وأضافت الوزيرة المصرية أن العمل لن يتوقف عند هذا المكان لتقديم الطعام، حيث من المقرر افتتاح أماكن أخرى عدة، خلال الفترة المقبلة لنفس الهدف الخيري النبيل.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن مؤسسة الأخوة الإنسانية من المنظمات الإنسانية الفاعلة داخل مصر، وتعمل على توسيع أنشطتها بشكل جعلها من أهم المنظمات الخيرية خلال الفترة الماضية.

وأوضحت القباج أن «هناك أعمال أخرى يتم التحضير لها خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم الإعلان عنها بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة الأخوة الإنسانية وممثليها في مصر، ضمن الدور التكافلي المهم والكبير الذي تقوم به المنظمة في أشكال مختلفة وجديدة تهم المواطن المصري وتدعمه بفئاته كافة»، موجهة الشكر للقائمين على المبادرة ولمؤسسة «الأخوة الإنسانية».

وشهدت الفعالية التي نظمتها مؤسسة «الأخوة الإنسانية» مشاركة إعلامية وصحفية واسعة لأهمية الدور التكافلي الذي تقدمه المنظمة داخل مصر، وشاركت شخصيات مصرية بارزة، من بينها وزيرة المصريين في الخارج السابقة السفيرة نبيلة مكرم، وعدد كبير من المهتمين بالعمل الخيري.

وفي السياق ذاته، قال المونسنيور الأب يوأنس لحظي جيد، السكرتير الشخصي السابق لقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، رئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية، لـ«الاتحاد»: إن العمل التكافلي والإنساني والخيري ضرورة في الحياة، ويجب الالتزام به، والعمل على توطيده وتنفيذه على الدوام، وهو ما تحاول مؤسسة الأخوة الإنسانية تأصيله والقيام به منذ تأسيسها.

وأضاف أن «المؤسسة مستمرة في عملها الخيري داخل مصر، بالتعاون مع المؤسسات والحكومة المصرية التي تقدم كل الدعم، وهو ما تكشف عنه الفاعلية الأولى للمؤسسة، وأول أماكنها الذي تم افتتاحه بمشاركة حكومية ورسمية موسعة».

وأشار الأب يوأنس لحظي جيد إلى أن مؤسسة «الأخوة الإنسانية» تعتبر نفسها مؤسسة مصرية خاصة مع الدعم الواسع والكبير الذي تقدمه الحكومة المصرية لأعمالها التكافلية والإنسانية داخل مصر، وهو ما يشجع لتوسيع دورها وتنفيذ مزيد من الفاعليات الإنسانية والتكافلية المهمة خلال الفترة المقبلة، وهو الدور الرئيسي الذي تعمل مؤسسة «الأخوة الإنسانية» على تنفيذه بشكل يخدم كافة أبناء الشعب المصري، وفقاً لأجندة المؤسسة والمختصين في الحكومة المصرية.

وأكمل أن «العمل التكافلي والخيري يمثل أولوية قصوى وضرورية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها العالم أجمع، وهو ما يظهر أهمية هذا الدور في ظل هذا الظروف»، مؤكداً المضي قدماً في تنفيذ مزيد من الفعاليات المهمة خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الحكومة المصرية.