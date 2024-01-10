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اليونان: إنقاذ 18 مهاجراً قبالة جزيرة ليسبوس

اليونان: إنقاذ 18 مهاجراً قبالة جزيرة ليسبوس
11 يناير 2024 01:18

أثينا (وكالات)

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أعلن خفر السواحل اليوناني إنقاذ 18 مهاجراً وانتشال جثتين لرجل وامرأة بالقرب من شاطئ صخري في جزيرة ليسبوس أمس. وعبرت مسؤولة من خفر السواحل عن اعتقادها بأن المهاجرين وصلوا إلى الجزيرة على متن قارب وسط رياح عاتية في بحر إيجه، مضيفة أن نحو 36 شخصاً كانوا على متن القارب وقفز بعضهم في البحر وفقاً لروايات المهاجرين. وذكرت المسؤولة أن خفر السواحل والشرطة بحثا عن المزيد من الأشخاص في المنطقة. وكانت اليونان في قلب أزمة المهاجرين عام 2015 حين عبر أكثر من مليون شخص إليها عن طريق البحر. وانخفضت تدفقات المهاجرين بشكل كبير قبل أن تعاود الارتفاع هذا العام.
إلى ذلك، قال خبراء الأرصاد الجوية في اليونان إنه مع انخفاض درجات الحرارة في البلاد أمس، ستصل موجة برد جديدة إلى ذروتها السبت المقبل، بدون حدوث العديد من الظواهر الجوية الشديدة، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 2 و11 درجة مئوية. 
وشهدت «مقدونيا الغربية» تساقط الثلوح بكثافة والأمر نفسه في «بتوليمايدا» و«فلورينا» حيث سيتم إغلاق المدارس في «فلورينا» اليوم الخميس، بينما طلب من الطلاب في «بريسبا» التأخر عن موعد وصولهم بساعة.

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