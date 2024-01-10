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لندن تعلن التصدي لأكبر «هجوم حوثي» بالبحر الأحمر

بارجة حربية تابعة للقيادة المركزية الأميركية بالبحر الأحمر (من المصدر)
11 يناير 2024 01:19

لندن (وكالات) 

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أسقطت القوات الأميركية والبريطانية أكثر من 20 طائرة مسيرة وصاروخاً فوق البحر الأحمر أطلقها الحوثيون، في ما وصفته لندن، أمس، بأنه «أكبر هجوم» ينفذّه الحوثيون منذ بدء سلسلة الهجمات التي تستهدف حركة الملاحة.
أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، أمس، عبر منصة «إكس» أن قوات البلدين «تصدّت لأكبر هجوم حتى الآن من الحوثيين في البحر الأحمر». 
وقال شابس، إن المدمرة البريطانية «إتش إم إس دايموند» تدخلت بإطلاق «مدافعها وصواريخ سي فايبر» بعدما اتجهت المسيرات «نحوها ونحو سفن تجارية في المنطقة».
وكان «البنتاغون» أعلن أنّ القوات الأميركية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مسيّرة مفخّخة وصاروخين مجنّحين وصاروخاً بالستياً أطلقها مساء أمس الأول، الحوثيون من اليمن باتّجاه مسارات شحن دولية في جنوب البحر الأحمر، في هجوم لم يسفر عن إصابات أو أضرار.
وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط «سنتكوم» في بيان، إنّ «الحوثيين شنّوا هجوماً معقّداً بطائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتّجاه إيرانية التصميم، وصواريخ كروز مضادّة للسفن، وصاروخ بالستي مضادّ للسفن، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر». وأضاف البيان أنّ القوات الأميركية والبريطانية المنتشرة في المياه المجاورة أسقطت في المجموع 18 مسيّرة وصاروخي كروز وصاروخاً بالستياً.

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