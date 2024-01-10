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بعثة الإمارات في جنيف تهنئ المغرب لانتخابها رئيساً لمجلس حقوق الإنسان

بعثة الإمارات في جنيف تهنئ المغرب لانتخابها رئيساً لمجلس حقوق الإنسان
11 يناير 2024 01:18

جنيف (الاتحاد)

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هنأت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، المغرب لانتخابه رئيساً لمجلس حقوق الإنسان.
وقالت البعثة الدائمة للدولة في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع «إكس» أمس: «هنأ السفير جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير عمر زنيبر، المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس حقوق الإنسان لعام 2024، مُتمنياً كل له النجاح والتوفيق في أداء مهمته».
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج انتخاب المغرب رئيساً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024، وذلك خلال التصويت الذي جرى أمس، في مقر المجلس بجنيف. 
وذكرت الوزارة في بيان أن المغرب نال تأييد 30 دولة من مجموع 47 عضواً بالمجلس في مقابل حصول منافسه جنوب أفريقيا على 17 صوتا. وقال البيان إن «انتخاب المغرب لأول مرة في تاريخه لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة يعبر عن اعتراف المجتمع الدولي لرؤية الملك محمد السادس في قضايا الحماية وتعزيز الحقوق الأممية». 
وأضاف أن «المغرب اتخذ خياراً لا رجعة فيه لتكريس سيادة القانون واحترام الحقوق الإنسانية، وهو الخيار المنصوص عليه في الدستور، فضلاً عن إجراء عدد من الإصلاحات الهادفة على وجه الخصوص إلى ترسيخ الديمقراطية والمساواة بين الرجل والمرأة والعدالة الاجتماعية».

جنيف
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