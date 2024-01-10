مقتل مسؤول أمني بهجوم إرهابي في الصومال

مقديشو (الاتحاد)

لقي رئيس جهاز المخابرات في مدينة قريولي عثمان حسن عبدي، أمس الأول، مصرعه في كمين نصب لموكبه بضواحي المدينة في إقليم شبيلي السفلى. وأسفر الهجوم الذي نفذه مقاتلون من حركة «الشباب» الإرهابية عن مقتل المسؤول الاستخباراتي و3 من حراسه الشخصيين، حسبما أشارت تقارير إعلامية.

يذكر أن حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة تنشط في إقليمي شبيلي السفلى وشبيلي الوسطى المجاورين للعاصمة مقديشو وتشن هجمات بين الحين والآخر على مسؤولين الصوماليين والقوات الحكومية والأفريقية.

في الأثناء، قام الرئيس الصومال حسن شيخ محمود، أمس، بزيارة تفقدية إلى مقر قيادة الجيش بالعاصمة مقديشو. واطلع حسن شيخ محمود على مستجدات العمليات العسكرية الجارية في البلاد للقضاء على الإرهاب، بالإضافة إلى استعدادات الجيش لتحرير البلاد. واستمع إلى تقارير موجزة من ضباط الجيش حول أوضاع الجنود في جبهات القتال، كما عقد اجتماعاً مع قادة القوات البحرية والجوية، ونائب قائد القوات البرية، بالإضافة إلى ضباط آخرين.