ألمانيا تخصص مساعدات إضافية للجيش اللبناني

بيروت (وكالات)

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تخصيص بلادها 15 مليون يورو إضافية، لتمكين الجيش اللبناني من توفير أمن أفضل في جنوب البلاد.

جاءت هذه التصريحات للسياسية المنتمية إلى حزب الخضر الألماني خلال زيارتها لمقر القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان لمهمة مراقبة الأمم المتحدة «يونيفيل» أمس.

وقالت بيربوك «إنه كلما تعزز دعم مهمة «يونيفيل» في هذه الأوقات، وكلما أمكننا تعزيز دعم الجيش اللبناني، نسهم بشكل أكبر في خفض التصعيد». ورأت بيربوك أن وجود جيش لبناني مجهز تجهيزاً جيداً ومدرب تدريباً جيداً، حيث يتم دفع رواتب جنوده كما في أي جيش آخر يعتبر «بنفس أهمية وجود حكومة لبنانية قادرة على العمل»، مشيرة إلى أن مثل هذا الجيش يعتبر مكوناً لا غنى عنه من أجل ممارسة الرقابة الفعالة على الأراضي اللبنانية.

وأعربت الوزيرة الألمانية عن اعتقادها بأن التعاون بين قوات «اليونيفيل» والجيش اللبناني يلعب دوراً محورياً في هذا الشأن.