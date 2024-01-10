السوداني: العراق يسعى إلى خروج سريع للقوات الأميركية

هدى جاسم (بغداد)

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن العراق يريد خروجاً سريعاً ومنظماً للقوات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة من أراضيه عن طريق التفاوض لكنه لم يحدد موعداً نهائياً.

وأضاف السوداني أمس الأول أن هناك «ضرورة لإعادة ترتيب هذه العلاقة بالشكل الذي لا تكون هدفاً وملفاً ومبرراً لأي جهة داخلية أو خارجية للعبث باستقرار العراق والمنطقة». وبعد إفصاحه عن التفاصيل الأولى لأفكاره بشأن مستقبل التحالف منذ إعلانه في الخامس من يناير أن العراق سيبدأ عملية إنهاء مهامه، قال السوداني إن الخروج يجب أن يتم التفاوض عليه في إطار «عملية تفاهم وحوار».

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» الاثنين الماضي، إنها لا تخطط لسحب القوات الموجودة في العراق.

في الأثناء، أفاد مصدر أمني مطلع، أمس، بإسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف قاعدة «الحرير» التي تضم قوات التحالف الدولي في أربيل. وقال المصدر، إن «الدفاعات الجوية في قاعدة الحرير تمكنت من صد وإسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف القاعدة في أربيل». وكان مصدر أمني في محافظة أربيل، أفاد في وقت سابق «الجمعة الماضية» باستهداف جديد لقاعدة حرير ضمن مطار أربيل الدولي. وقال المصدر، إن «طائرة مسيرة ملغومة، استهدفت قاعدة حرير التي تضم قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي ضمن مطار أربيل الدولي». وأضاف، أن «أعمدة الدخان تصاعدت من مكان الاستهداف، من دون معرفة إذا ما كانت هناك خسائر بشرية أو مادية لغاية الآن».

من جانبه، أكد المتحدث باسم «البنتاغون» باتريك رايدر، أن المنشآت الأميركية في العراق وسوريا تعرضت للهجوم 127 مرة منذ بدء تصعيد الوضع في المنطقة.

وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق في إطار ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة «داعش» الذي أعلن عن تشكيله عام 2014.