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الجامعة العربية: خطة شاملة لدعم التعليم في غزة بعد انتهاء الحرب

طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (رويترز)
11 يناير 2024 01:18

القاهرة (الاتحاد) 

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قال مدير إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بجامعة الدول العربية، الوزير المفوض الدكتور فراج العجمي، أمس، إن الجامعة بدأت في إعداد خطة شاملة لدعم العملية التعليمية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب على القطاع. 
وأوضح العجمي في تصريح له خلال احتفالية اليوم العربي لمحو الأمية تحت شعار «لحياة كريمة ..اقرأ واكتب» أن «الخطة تستهدف تلافي التداعيات السلبية والمدمرة للحرب على العملية التعليمية في قطاع غزة». 
وأضاف أن «الحرب أثرت على العملية التعليمية في غزة وأدت إلى فجوة كبيرة في التعليم لدى أبناء الشعب الفلسطيني»، مؤكداً أن الخطة العربية تسعى إلى تعويض الفجوة التعليمية والتقليل من زيادة الأمية في غزة بسبب الحرب. 
يذكر أن العالم العربي يحتفل في الثامن من يناير كل عام باليوم العربي لمحو الأمية والذي يأتي فرصة للتذكير بهذا التحدي الذي يعيق الجهود العربية نحو التقدم والتنمية ويسلط الضوء على أهمية توحيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية وابتكار أساليب غير تقليدية قادرة على المواجهة الشاملة للأمية.

الجامعة العربية
جامعة الدول العربية
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
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