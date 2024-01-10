تجدد الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

نيويورك (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات في لقاء المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة مع الصحافة أمس، لإطلاعهم على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها المجموعة باتجاه المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية، ومكافحة التهجير الجماعي القسري.

وأطلعت المجموعة العربية الصحفيين على جهود فلسطين التي تبذلها من أجل قبولها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وعقد قمة دولية بشأن حل الدولتين، وفق ما نشرته البعثة الرسمية لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة على حسابها بمنصة «إكس».

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إنه «يجب إنهاء الاحتلال لتكون دولة فلسطين حقيقة على الأرض».

وأضاف: «حان وقت الاعتراف بفلسطين لتكون عضواً كاملاً بالأمم المتحدة»، مطالباً بعقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن غداً الجمعة بشأن الوضع الإنساني في غزة.

وفي سياق متصل، دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس أمس، إلى الضغط من أجل وقف الحرب في غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى القطاع.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي إثر قمة جمعت القادة الثلاثة في مدينة العقبة، أن الزعماء الثلاثة أكدوا ضرورة الاستمرار بالضغط لوقف الحرب في غزة، وحماية المدنيين العزل، كما أكدوا على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة بشكل دائم وكاف، للتخفيف من الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه الأهل في القطاع.

وحذّر الزعماء من «محاولات إعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق آمنة فيها»، مؤكدين ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم.

وشددوا على «تصديهم لأي خطط إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة إدانتها دولياً والتصدي لها». كما رفضوا «الفصل بين غزة والضفة الغربية اللتين تشكلان امتداداً للدولة الفلسطينية الواحدة».

واتفقوا على إدامة العمل بشكل مشترك بالتنسيق بين الدول العربية ومع الدول الفاعلة، لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.