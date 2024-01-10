الخميس 11 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الصحة العالمية» تلغي سادس مهمة مساعدات لغزة بسبب مخاوف أمنية

مسعفون ينقلون طفلاً مصاباً إلى سيارة إسعاف عند وصوله من غزة إلى معبر رفح (أ ف ب)
11 يناير 2024 01:18

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد رفضها تهجير أهالي غزة وسياسة العقاب الجماعي
الإمارات.. جهود إنسانية بارزة لإغاثة أهالي غزة

ألغت منظمة الصحة العالمية مهمة مساعدات طبية أخرى مقررة أمس، بسبب مخاوف أمنية. وقال المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن «المهمة الملغاة هي سادس مهمة في شمال غزة تلغيها المنظمة نظراً لعدم الموافقة على طلبات الزيارة، فضلاً عن عدم تقديم تطمينات أمنية منذ آخر زيارة في 26 ديسمبر». وأضاف أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحافي افتراضي من جنيف: «القصف المكثف والقيود على الحركة ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات يجعل من المستحيل على منظمة الصحة العالمية وشركائنا الوصول إلى المحتاجين، ندعو إسرائيل إلى الموافقة على طلبات منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين لتقديم المساعدات الإنسانية».
وفي سياق آخر، أفادت مصادر مطلعة بأن إسرائيل ستسمح في الأيام المقبلة بدخول 400 شاحنة مساعدات يومياً إلى قطاع غزة نزولاً عند مطلب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. ولم تحدد المصادر موعد بدء دخول هذه الشاحنات، ولا طبيعتها.
وكان بلينكن ناقش مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس، الجهود الجارية لتقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين في غزة وتسريع وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في جميع أنحاء غزة.

تيدروس أدهانوم غيبريسوس
منظمة الصحة العالمية
قطاع غزة
غزة
فلسطين
آخر الأخبار
الإمارات تضبط بوصلتها التنموية على «الرقم 1» عالمياً
علوم الدار
الإمارات تضبط بوصلتها التنموية على «الرقم 1» عالمياً
اليوم 12:51
كلوب يتحدث عن اللاعب «المذهل»!
الرياضة
كلوب يتحدث عن اللاعب «المذهل»!
اليوم 12:45
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي وتعيينه مديراً عاماً لدائرة الشارقة الرقمية
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي وتعيينه مديراً عاماً لدائرة الشارقة الرقمية
اليوم 12:44
تعرف على قرعة «أستراليا المفتوحة»
الرياضة
تعرف على قرعة «أستراليا المفتوحة»
اليوم 12:43
"أبوظبي الأول" يصدر أول صفقة صكوك في 2024 على مستوى العالم
اقتصاد
"أبوظبي الأول" يصدر أول صفقة صكوك في 2024 على مستوى العالم
اليوم 12:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©