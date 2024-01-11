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مئات القتلى جراء غمر مياه الفيضانات لحوض نهر الكونجو

مئات القتلى جراء غمر مياه الفيضانات لحوض نهر الكونجو
11 يناير 2024 12:58

قالت السلطات المحلية إن نهر الكونجو ارتفع لأعلى مستوى له منذ أكثر من 60 عاماً مما أدى إلى فيضانات أودى بحياة أكثر من 300 شخص خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال فيري موا المتخصص في علم المياه بهيئة الأنهار في جمهورية الكونجو الديموقراطية، وهي جزء من وزارة النقل، إن مكتبه أثار مسألة ارتفاع منسوب المياه في نهاية شهر ديسمبر محذراً من أن كينشاسا بالكامل التي تقع على ضفتي النهر يمكن أن تتأثر.
وقال إن منسوب النهر بلغ أمس الأربعاء 6.20 متر فوق سطح البحر أي أقل بقليل من الرقم الذي سُجل في عام 1961 حين بلغ منسوب المياه 6.26 متر، مضيفاً أن الفيضانات جاءت بعد أمطار غزيرة واستثنائية داخل البلاد.

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وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية أن العديد من الأحياء في كينشاسا المكتظة بالسكان غمرتها مياه الفيضانات لا سيما المجتمعات في أكثر من 12 إقليماً.
وقالت الوزارة في بيان الأسبوع الماضي إن الفيضانات أودت بحياة قرابة 300 فيما تضررت 300 ألف أسرة ولحقت أضرار بعشرات الآلاف من المنازل.

المصدر: وكالات
الكونجو
مياه الفيضانات
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