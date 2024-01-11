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شولتس يأمل في التوصل لاتفاق حول الأجور بالسكك الحديدية

شولتس يأمل في التوصل لاتفاق حول الأجور بالسكك الحديدية
11 يناير 2024 16:45

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن أمله في التوصل لنهاية سريعة للخلاف حول الأجور بين نقابة سائقي القطارات بألمانيا (جي دي إل) وهيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان".

وقال شولتس اليوم الخميس خلال افتتاحه لمصنع للقطارات فائقة السرعة (ICE) في مدين كوتبوس بشرق ألمانيا، إن السفر بالقطار يعد "في الوقت الراهن مغامرة مثيرة". وتابع المستشار الألماني: "خالص تحياتي للأشخاص الذين يضربون هنا الآن. أمل أن يتم التوصل قريبا لاتفاق بحيث يمكننا الاعتماد على السكك الحديدية".

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يشار إلى أن حركة القطارات متأثرة سلبا بشدة حاليا بسبب الإضراب. ومن المقرر أن يستمر الإضراب حتى الغد الجمعة في ألمانيا.

ومن المحتمل أن يكون هناك إضرابات أخرى قريبا على خلفية النزاع ذاته.   

المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
ألمانيا
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