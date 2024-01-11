السبت 13 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إستونيا تقدم مساعدات بقيمة 1.2 مليار يورو لأوكرانيا

إستونيا تقدم مساعدات بقيمة 1.2 مليار يورو لأوكرانيا
11 يناير 2024 17:25

قال رئيس إستونيا، ألار كاريس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن إستونيا ستقدم مساعدات بقيمة 1.2 مليار يورو لأوكرانيا حتى عام 2027.

وأكد كاريس أنه "داخل الاتحاد الأوروبي، قدمنا بالفعل مساعدات بقيمة 5 مليارات يورو إلى أوكرانيا.

أخبار ذات صلة
سوناك وزيلينسكي يكشفان عن اتفاق ثنائي «غير مسبوق»
روسيا تحذّر من نشر قوات غربية في أوكرانيا

ويجب أن يستمر هذا الدعم. وستبلغ مساهمة إستونيا طويلة الأجل مليار يورو حتى عام 2027.

وأوكرانيا بحاجة إلى المزيد من الأسلحة الأفضل"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم". وأضاف كاريس أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي زيادة إنتاج الأسلحة حتى تتمكن أوكرانيا من الحصول على كل ما تحتاجه "ليس غدا، ولكن اليوم".

 

المصدر: د ب أ
أوكرانيا
إستونيا
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
توزيع الطعام على نازحين بمركز إيواء تابع لـ«الأونروا» بمدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من عدم وصول المساعدات إلى شمال غزة
13 يناير 2024
ترامب عقب حضور جلسة محاكمة في المحكمة العليا بنيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترقب للمفاجآت في سباق الترشح للبيت الأبيض
13 يناير 2024
مواجهة الحركات الإرهابية من أبرز تحديات جيوش الدول الأفريقية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من استمرار تأجيج التوترات في «الساحل الأفريقي»
13 يناير 2024
طفل داخل مخيم للنازحين السوريين في محافظة إدلب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا توافق على تمديد إيصال المساعدات عبر تركيا 6 أشهر
13 يناير 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©