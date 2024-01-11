قتيلان في ثالث انفجار بكابول خلال أسبوع

كابول (وكالات)

أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل شخصين وجرح 12 آخرين بجروح في انفجار وقع أمس، في غرب كابول، وهو الثالث الذي تشهده العاصمة الأفغانية خلال أقل من أسبوع.

وأفاد الناطق باسم شرطة كابول خالد زادران، في بيان، أن قنبلة انفجرت خارج مركز تجاري في منطقة دشت برتشي التي يقطنها أفراد أقلية الهزارة.

وقال في بيان إن «المعلومات الأولية تشير إلى أن مدنيَّين من مواطنينا استشهدا للأسف، وأصيب 12 بجروح».

والانفجار هو الثاني الذي يسفر عن سقوط قتلى في المنطقة خلال أقل من أسبوع.

وتبنى تنظيم «داعش» الإرهابي تفجيراً، يوم السبت الماضي، استهدف حافلة، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 15 بجروح.

وأعلن التنظيم مسؤوليته عن انفجار آخر وقع بعد أيام في شرق كابول قالت الشرطة إنه نجم عن قنبلة زرعت في عربة قرب حافلة صغيرة، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة بجروح.