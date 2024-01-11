ترامب يندد بـ«تدخل سياسي» خلال محاكمته في نيويورك

نيويورك (وكالات)

دخلت محاكمة دونالد ترامب المدنية في نيويورك بتهمة الاحتيال المالي، أمس، شوطها الأخير مع تقديم محاميه مرافعاتهم الختامية، فيما ندد الرئيس الأميركي السابق بـ«تدخل سياسي».

وترامب الساعي للعودة إلى البيت الأبيض، متهم مع نجليه إريك ودونالد جونيور بتضخيم قيمة أصولهم العقارية، على مدى سنوات للحصول على قروض وعقود تأمين بشروط أفضل.

وتطالب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي قدمت الدعوى المدنية في حقهم في خريف 2022، بتغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات.

ومنذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر، ينتقد الملياردير البالغ 77 عاماً القضاء في كل ظهور له في قاعة المحكمة أو في أروقة محكمة مانهاتن، مندداً بـ«حملة شعواء».

ولدى عودته إلى المحكمة المدنية أمس، ندد مرة أخرى أمام الصحافة بـ«التدخل السياسي» و«التدخل الانتخابي على أعلى مستوى» و«المحاكمة الجائرة».

واعتبر محامو عائلة ترامب على مدى ثلاثة أشهر أن ملف القضية «فارغ» من الناحية القانونية.

وطلب ترامب الذي يتصدر السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للبيت الأبيض في الانتخابات التمهيدية التي تنطلق في 15 يناير في ولاية أيوا، أن يتولى بنفسه مرافعات الدفاع.

وكتب أحد محاميه كريس كايس في مطلع الشهر إلى قاضي نيويورك، أرثر إنغورون، عارضاً له طلب موكّله.

وبحسب رسائل إلكترونية متبادلة بين الطرفين أضيفت إلى الملف القضائي حول ما إذا كان تولي ترامب بنفسه المرافعة الختامية أمراً مناسباً والشروط المفروضة على مثل هذه البادرة الاستثنائية، فإن القاضي رفض الموافقة على الطلب بشكل قاطع.

وطلب المحامي مساء الثلاثاء تأجيل الجلسة إلى 29 يناير بسبب «وفاة» والدة السيدة الأولى السابقة ميلانيا، مشيراً إلى أن ترامب كان «قريباً جداً منها».

لكن القاضي إنغورون رفض الطلب، وحدد ظهر الأربعاء شروطاً حتى يسمح لترامب بتولي الكلام بنفسه، قائلاً: «إما أن تقبلوا العرض أو لا اتفاق، وإما الآن، أو لا، ولديكم حتى الظهر، بعد سبع دقائق.. لن أعطي أي مهلة إضافية».

وبعد ربع ساعة بتّ القاضي المسألة معلناً أن الرئيس السابق «لن يتولى الكلام أمام المحكمة» الخميس.

وفي خضم الأجواء المتوترة المحيطة بالمحاكمة، أكدت الشرطة في مقاطعة ناسو، في شبه جزيرة لونغ آيلاند شرق نيويورك، أن منزل القاضي إنغورون تعرض لتهديد بوجود قنبلة تبين أنه زائف.

ولا يواجه ترامب في هذه القضية المدنية عقوبة بالسجن، خلافاً للمحاكمات الجنائية الأخرى التي تنتظره هذه السنة، ومن ضمنها المحاكمة بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي هزم فيها أمام الرئيس جو بايدن.