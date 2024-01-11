السبت 13 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يندد بـ«تدخل سياسي» خلال محاكمته في نيويورك

دونالد ترامب يتحدث إلى الصحافة لدى وصوله إلى مقر المحكمة في نيويورك (أ ف ب)
12 يناير 2024 01:23

نيويورك (وكالات)

أخبار ذات صلة
الإمارات: الاعتداءات على الملاحة بالبحر الأحمر تهديد غير مقبول
أنتيتوكونمبو وليبرون يتصدران تصويت «أول ستارز»

دخلت محاكمة دونالد ترامب المدنية في نيويورك بتهمة الاحتيال المالي، أمس، شوطها الأخير مع تقديم محاميه مرافعاتهم الختامية، فيما ندد الرئيس الأميركي السابق بـ«تدخل سياسي».
وترامب الساعي للعودة إلى البيت الأبيض، متهم مع نجليه إريك ودونالد جونيور بتضخيم قيمة أصولهم العقارية، على مدى سنوات للحصول على قروض وعقود تأمين بشروط أفضل.
وتطالب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي قدمت الدعوى المدنية في حقهم في خريف 2022، بتغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات.
ومنذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر، ينتقد الملياردير البالغ 77 عاماً القضاء في كل ظهور له في قاعة المحكمة أو في أروقة محكمة مانهاتن، مندداً بـ«حملة شعواء».
ولدى عودته إلى المحكمة المدنية أمس، ندد مرة أخرى أمام الصحافة بـ«التدخل السياسي» و«التدخل الانتخابي على أعلى مستوى» و«المحاكمة الجائرة».
واعتبر محامو عائلة ترامب على مدى ثلاثة أشهر أن ملف القضية «فارغ» من الناحية القانونية.
وطلب ترامب الذي يتصدر السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للبيت الأبيض في الانتخابات التمهيدية التي تنطلق في 15 يناير في ولاية أيوا، أن يتولى بنفسه مرافعات الدفاع.
وكتب أحد محاميه كريس كايس في مطلع الشهر إلى قاضي نيويورك، أرثر إنغورون، عارضاً له طلب موكّله.
وبحسب رسائل إلكترونية متبادلة بين الطرفين أضيفت إلى الملف القضائي حول ما إذا كان تولي ترامب بنفسه المرافعة الختامية أمراً مناسباً والشروط المفروضة على مثل هذه البادرة الاستثنائية، فإن القاضي رفض الموافقة على الطلب بشكل قاطع.
وطلب المحامي مساء الثلاثاء تأجيل الجلسة إلى 29 يناير بسبب «وفاة» والدة السيدة الأولى السابقة ميلانيا، مشيراً إلى أن ترامب كان «قريباً جداً منها».
لكن القاضي إنغورون رفض الطلب، وحدد ظهر الأربعاء شروطاً حتى يسمح لترامب بتولي الكلام بنفسه، قائلاً: «إما أن تقبلوا العرض أو لا اتفاق، وإما الآن، أو لا، ولديكم حتى الظهر، بعد سبع دقائق.. لن أعطي أي مهلة إضافية».
وبعد ربع ساعة بتّ القاضي المسألة معلناً أن الرئيس السابق «لن يتولى الكلام أمام المحكمة» الخميس.
وفي خضم الأجواء المتوترة المحيطة بالمحاكمة، أكدت الشرطة في مقاطعة ناسو، في شبه جزيرة لونغ آيلاند شرق نيويورك، أن منزل القاضي إنغورون تعرض لتهديد بوجود قنبلة تبين أنه زائف.
ولا يواجه ترامب في هذه القضية المدنية عقوبة بالسجن، خلافاً للمحاكمات الجنائية الأخرى التي تنتظره هذه السنة، ومن ضمنها المحاكمة بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي هزم فيها أمام الرئيس جو بايدن.

دونالد ترامب
أميركا
نيويورك
الرئيس الأميركي
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
توزيع الطعام على نازحين بمركز إيواء تابع لـ«الأونروا» بمدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من عدم وصول المساعدات إلى شمال غزة
13 يناير 2024
ترامب عقب حضور جلسة محاكمة في المحكمة العليا بنيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترقب للمفاجآت في سباق الترشح للبيت الأبيض
13 يناير 2024
مواجهة الحركات الإرهابية من أبرز تحديات جيوش الدول الأفريقية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من استمرار تأجيج التوترات في «الساحل الأفريقي»
13 يناير 2024
طفل داخل مخيم للنازحين السوريين في محافظة إدلب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا توافق على تمديد إيصال المساعدات عبر تركيا 6 أشهر
13 يناير 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©