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الأمم المتحدة: كل يوم حرب في غزة يجلب المزيد من المعاناة والموت

دمار واسع في مدينة غزة جراء القصف (أ ف ب)
12 يناير 2024 01:22

غزة (الاتحاد)

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شدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمس، على الحاجة إلى وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة فوراً.
وقال البرنامج عبر منصة «إكس»: «85% من السكان في غزة نزحوا، ونحو 1.4 مليون يلجؤون إلى منشآت الأمم المتحدة، كل يوم حرب في غزة يجلب المزيد من المعاناة الإنسانية، والموت، والدمار».
وأضاف: «نحتاج وقفاً إنسانياً لإطلاق النار الآن».
وفي سياق متصل، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن 323 نازحاً فلسطينياً قتلوا داخل مراكز الإيواء التابعة لها، وأصيب 1142 نازحاً، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
ووثقت «الأونروا» تعرض 222 مبنى تابع لها لاعتداءات مختلفة، تسبب ذلك في أضرار كلية وجزئية لـ 132 منشأة، لافتةً أنها قدمت الرعاية الصحية لنحو 19649 مريضاً داخل مراكز الإيواء، التي يتواجد فيها 1.4 مليون نازح من مناطق مختلفة في قطاع غزة.
وأشارت «الأونروا» إلى أن 146 من موظفي الأمم المتحدة قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب، مبينة أن 85% من سكان قطاع غزة نزحوا عن منازلهم.

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