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الأردن: دور محوري للمنظمات الأممية بالاستجابة الإنسانية وإيصال المساعدات إلى غزة

فلسطيني ينتظر الحصول على غاز الطهي في مدينة رفح (رويترز)
12 يناير 2024 01:22

عمّان (الاتحاد)

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بحث عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، أمس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التطورات في قطاع غزة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه جوتيريش مع عاهل الأردن، وفق بيان للديوان الملكي.
وقال البيان إنه «تم خلال الاتصال بحث التطورات الخطيرة في غزة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات بشكل مستدام».
وأكد الملك عبدالله على الدور المحوري لمنظمات الأمم المتحدة في الاستجابة الإنسانية في غزة، وإيصال المساعدات الإغاثية في ظل الظروف الصعبة في القطاع»، وفق المصدر ذاته.
وشدد على موقف المملكة الرافض لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وضرورة التصدي لهذه المحاولات، وتمكين الغزيين من العودة إلى بيوتهم.
وحذر الملك الأردني من «التبعات الكارثية لتوسيع دائرة الصراع لتمتد إلى الإقليم»، داعياً المجتمع الدولي إلى «الالتفات إلى التصعيد الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس».
وأوضح أن «المملكة ترفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية، والفصل بين غزة والضفة الغربية اللتين تشكلان امتداداً للدولة الفلسطينية الواحدة».

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